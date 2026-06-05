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„Real“ išvengė katastrofos

2026 m. birželio 5 d. 00:10
Lrytas.lt
Eurolygos vicečempione tapusi Madrido „Real“ ekipa Ispanijos krepšinio čempionate kapstosi iš duobės, į kurią pati ir įkrito. Pirmenybių ketvirtfinalio serijoje atsilikęs „Real“ išvykoje susitvarkė su Tenerifės „La Laguna“ klubu 118:83 (21:24, 30:21, 34:20, 33:18) ir išlygino serijos iki dviejų laimėjimų rezultatą 1:1. Lemiamas serijos mačas bus žaidžiamas Madride šeštadienį.
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Pirmame mače „Real“ namuose 97:98 (26:21, 24:27, 25:23, 22:27) nusileido Tenerifei, kuriai atstovauja lietuvis Rokas Giedraitis. Tačiau lietuvis yra traumuotas.
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Viską lėmė galinga antroji mačo dalis, kurią „Real“ laimėjo bendru rezultatu 67:38.
Nugalėtojams Mario Hezonja pelnė 20 taškų, Theo Maledonas – 16, Omeras Yurtsevenas – 14, Trey Lylesas – 12. Tenerifės komandai Patty Millsas surinko 21 tašką, Jaime Fernandezas pridėjo 14
Reguliariame sezone Madrido klubas buvo pirmas, o „La Laguna“ – aštuntoji.
Madrido RealTenerifės IberostarACB Ispanijos krepšinio lyga

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