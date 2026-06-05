„Real“ išvengė katastrofos

Pirmame mače „Real“ namuose 97:98 (26:21, 24:27, 25:23, 22:27) nusileido Tenerifei, kuriai atstovauja lietuvis Rokas Giedraitis. Tačiau lietuvis yra traumuotas.
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Viską lėmė galinga antroji mačo dalis, kurią „Real“ laimėjo bendru rezultatu 67:38.
Nugalėtojams Mario Hezonja pelnė 20 taškų, Theo Maledonas – 16, Omeras Yurtsevenas – 14, Trey Lylesas – 12. Tenerifės komandai Patty Millsas surinko 21 tašką, Jaime Fernandezas pridėjo 14
Reguliariame sezone Madrido klubas buvo pirmas, o „La Laguna“ – aštuntoji.