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Cirkas tęsiasi: PAO savininkas aikštės viduryje išplūdo teisėjus Vėliau išplatino žinutę

2026 m. birželio 5 d. 22:55
Lrytas.lt
Graikijos krepšinio čempionato finalo serijos antrosiose rungtynėse Atėnų „Panathinaikos“ klubo savininkas Dimitris Giannakopoulos ir vėl pasižymėjo ne iš pačios gražiausios pusės.
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Ekstravagantiškasis verslininkas vienos iš minutės pertraukėlių metu nusprendė įžengti į aikštelę ir iškolioti rungtynių teisėjus. 52-ejų D. Giannakopoulos pradėjo aršiai gestikuliuoti reikalaudamas, kad arbitrai skirtų techninę pražangą Pirėjo „Olympiakos“ komandai.
Netrukus teisėjų prašymu arenoje buvo pranešta, jog bet kuriam parketinėse vietose esančiam asmeniui įžengus į aikštelę rungtynės bus sustabdytos.
Pasibaigus pirmajai rungtynių pusei D. Giannakopoulos trumpam šnektelėjo su aikštelę paliekančiu PAO treneriu Erginu Atamanu.
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Pats D. Giannakopoulos trečiojo bei ketvirtojo kėlinių iš parketinių vietų nebestebėjo. Netrukus jis išplatino ir žinutę.
„E. Atamanas iš rungtynių yra išvaromas kas dvi savaites, o jis nedaro nė iš tolo tiek, kiek visko daro G. Bartzokas, kuriam yra suteikiamas nesuvokiamas imunitetas“, – teigė daugybę baudų už savo elgesį iš Eurolygos sulaukęs D. Giannakopoulos.
Antrąsias serijos rungtynes 68:58 (9:15, 15:20, 19:8, 20:20) savų sirgalių akivaizdoje laimėjo „Panathinaikos“ ir išlygino finalo serijos rezultatą (1:1).
Nugalėtojams 23 taškus pelnė Nigelis Hayesas-Davisas, 11 pridėjo Cedi Osmanas.
„Olympiakos“ gretose 15 taškų, 7 atkovotus kamuolius ir 7 rezultatyvius perdavimus surinko Evanas Fournier, 11 taškų – Donta Hallo sąskaitoje.
Atėnų PanathinaikosPirėjo OlympiakosGraikijos krepšinio čempionatas

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