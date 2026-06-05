E. Ulanovas prieš finalo seriją su „Juventus“: „Dėl to žaidžiame visą sezoną“

Prieš laukiančią akistatą savo mintis išsakė žalgiriečių kapitonas Edgaras Ulanovas, nupasakojęs pasiruošimo finalams procesą ir varžovų pavojingumą.
„Žinoma, sužinojome varžovą neseniai, tai pirmas tas pasiruošimo ciklas buvo toks labiau fiziškas, kad atsistatytume ir kartu kažkiek pasiruoštume. Šiandien turbūt jau bus pagrindinė diena, kai pradėsime ruoštis būtent Utenai. Šiaip gera komanda, matosi, kad yra gerame emociniame fone, gerai žaidžia ir susilipdė kaip kolektyvas, ypač paskutinėje sezono stadijoje. Būtent tas emocinis fonas matosi geras, todėl tai yra labai pavojinga komanda“, – kalbėjo E.Ulanovas.
Žalgirietis dalijosi mintimis ir apie istorinį „Juventus“ žygį bei laimėtą pusfinalio seriją su Klaipėdos „Neptūnu“.
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„Taip, jei jau nugalėjo antrą vietą lentelėje, tai kodėl gi ne. Ar sakyti, kad kažkoks labai jau didelis siurprizas, kad praėjo ir pusfinalį, tai turbūt, kad ne. Prieš mus reguliariojo sezono gale irgi žaidė neblogas rungtynes, čia Kaune. Pamatėme, kad komanda tikrai kažkiek pasikeitus – fiziškumas didesnis ir kamuolį geriau judina. Didesnis siurprizas turbūt buvo ketvirtfinalis nei pusfinalis“, – atsakė kapitonas.
E.Ulanovas komentavo ir žaidimo stilių prieš tokią komandą kaip „Juventus“.
„Nieko naujo – turime laikyti tą savo žaidimą, kurį ir žaidėme visą sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Turime sveikus žaidėjus, pilną komandą ir galime naudoti didelę rotaciją, tai, jei pavyktų duoti didelį agresyvumą ir fiziškumą naudojant didesnę rotaciją, tai galima tikėtis gero rezultato. Čia ir bus svarbiausia, kad būtume pasiruošę emociškai ir fiziškai bei pasinaudotume šiais dalykais“, – pridėjo E.Ulanovas.