Fantastiška žinia: M. Buzelis apsivilks Lietuvos rinktinės marškinėlius dar šią vasarą!

Šią žinią patvirtino pats 21-erių krepšininkas, kuris šią savaitę vieši Lietuvoje. Penktadienį vykstančio renginio „BuzelisCup’26“ metu krepšininkui buvo įteikti 14 numeriu pažymėti Lietuvos rinktinės marškinėliai.
„Turėjome puikų pokalbį su Rimu Kurtinaičiu – šią vasarą žaisiu Lietuvos vyrų rinktinėje“, – tikino „Bulls“ žvaigždė, patvirtinusi, kad ji žais dar liepos mėnesį vyksiančiame atrankos lange.
Nuo 2024-ųjų NBA rungtyniaujantis M. Buzelis yra viena iš ryškiausių mūsų šalies krepšinio žvaigždžių, tiesa, Lietuvos rinktinės marškinėlių jis dar nebuvo apsivilkęs niekada.
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Šiame NBA sezone lietuvis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 16,3 taško, atkovojo po 5,8 kamuolio ir atliko po 2,5 rezultatyvaus perdavimo.
Primename, kad šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės lauks net du atrankos į 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą langai.
Artimiausiame, liepos 2–6 dienomis, Lietuvos rinktinė susikaus su Italijos ir Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Rimo Kurtinaičio treniruojami lietuviai šiuo pasaulio čempionato atrankoje per ketverias sužaistas rungtynes yra iškovoję 2 pergalę ir patyrę 2 pralaimėjimus.