Įspūdinga serija baigėsi: Šaro „Fenerbahce“ pusfinalyje patyrė pirmąjį pralaimėjimą

Iki šių rungtynių „Fenerbahce“ prieš „Efes“ buvo laimėjusi net 10 rungtynių iš eilės. Nepaisant pralaimėjimo „Fenerbahce“ serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:1.
Ketvirtajame kėlinyje net trys „Fenerbahce“ aukštaūgiai – Mikaelis Jantunenas, Nicolo Melli ir Khemas Birchas – dėl surinktų penkių asmeninių pražangų turėjo baigti rungtynes joms nepasibaigus, todėl likusį laiką Šaro ekipa buvo priversta rungtyniauti žemu penketu.
Kai komandas skyrė tik 4 taškai (91:95), likus minutei svarbų tritaškį smeigė „Efes“ gynėjas Jordanas Loydas, netrukus pražangą puolime užsidirbo Tarikas Biberovičius ir rungtynių likimas tapo aiškus.
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„Fenerbahce“ visų rungtynių metu į neviltį varė Shane'as Larkinas, kuris po trijų kėlinių buvo pelnęs net 28 taškus. Iš viso dvikovą jis baigė savo sąskaitoje turėdamas 31 tašką (6/7 dvit., 4/7 trit., 7/9 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus ir 31 naudingumo balą.
Svarbų metimą ketvirtajame kėlinyje pataikęs J. Loydas surinko 23 taškus ir 21 naudingumo balą.
„Fenerbahce“ gretose 29 taškus pelnė T. Biberovičius (29 naud.), 24 pridėjo Wade'as Baldwinas (27 naud.)
Ketvirtosios serijos rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį, birželio 7-ąją.
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