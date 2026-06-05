Krepšinio šventė – Vilniuje vyksta „BuzelisCup’26“ konferencija

Krepšinio šventė prasideda penktadienį, Active Vilnius arenoje, kurioje vykta tikra krepšinio fiesta „BuzelisCup’26“ konferencija. Joje dalyviai bei žiūrovai turi išskirtinę galimybę vienoje vietoje išvysti ne vieną dabarties ir praeities Lietuvos krepšinio žvaigždę.
Matas Buzelis, Jonas Valančiūnas ir kitos ryškios krepšinio asmenybės, treneriai bei sporto pasaulio atstovai surinko išskirtinei progai – pasidalinti savo istorijomis, bei patirtimi su jaunąja karta.
Konferencijos metu vyks pranešimai, diskusijos, pokalbiai, o renginio dalyvių lauks galimybė laimėti itin vertingų rėmėjų prizų įsteigtų „Reebok“, „BetterGuards“, „Rezus Klinika“, bei Mato Buzelio šeimos!
Galimybė išvysti ryškiausias žvaigždes: kadruose – „BuzelisCup’26“ konferencijos akimirkos
Po konferencijos visi dalyviai ir miesto svečiai bus kviečiami rinktis šalia „Active Vilnius Arena“ vyksiančioje krepšinio šventėje bei eisenoje aplink areną.
Renginio metu vaikų, trenerių ir krepšinio bendruomenės lauks muzika, pramogos, rėmėjų bei partnerių veiklos, o svarbia simboline iniciatyva taps Prezidento Valdaus Adamkaus artėjančio 100-mečio paminėjimas, įteikiant proginę trispalvę vaikų krepšinio komandai atstovausiančiai Lietuvą tarptautiniuose turnyruose.
Šimtai žmonių su oranžiniais krepšinio kamuoliais ir įvairių šalių vėliavomis bursis bendram įsiamžinimui bei simbolinei bendrystės akcijai, kuri taps vienu ryškiausių viso savaitgalio akcentų.
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Šiais metais „BuzelisCup’26“ pirmą kartą išsiplėtė į visą Lietuvą „BuzelisCup’26 – Regions“ – kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu organizuojamas atrankinių turnyrų ciklas.
Organizuojami 7 atrankos etapai Lietuvos miestuose Utenoje, Kretingoje, Tauragėje, Vilkaviškyje, Šiauliuose, Biržuose kurie tęsis iki pat pagrindinio „BuzelisCup’26“ turnyro Vilniuje.
Kiekviename regione, bendruomenė su Rimanto Kaukėno paramos fondas susivienys, kad išpildytų su ligomis kovojančių vaikų svajones ir primintų jiems, kad šioje kovoje jie nėra vieni.
PROGRAMA
Birželio 5 d.
„BuzelisCup’26“ konferencija
• Susitikimas su krepšinio žvaigždėmis
• Žinomu krepšininkų pranešimai, diskusijos ir rėmėjų prizai
• Krepšinio šventė prie arenos ir eisena aplink „Active Vilnius Arena“
Birželio 5–7 d.
Tarptautinis „BuzelisCup’26“ turnyras
• Komandos iš daugiau nei 12 šalių
• Trys dienos varžybų skirtingose Vilniaus arenose
Matas BuzelisJonas ValančiūnasRolandas Skaisgirys
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