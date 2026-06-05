KRS – partneris, padedantis auginti jaunųjų krepšininkų ateitį Pietų Lietuvoje

Kartu su UAB „KRS“ inicijavome naują ir prasmingą projektą – „KRS“ vaikų ateities lygą. Ši lyga skirta patiems jauniausiems, 8–10 metų amžiaus krepšininkams, kuriems itin svarbu kaupti žaidybinę patirtį, ugdyti pasitikėjimą savimi, drąsą bei meilę sportui. Pirmajame sezone lygoje dalyvauja komandos iš Alytaus, Vilkaviškio, Lazdijų, Varėnos ir Kaišiadorių savivaldybių. Tai daugiau nei varžybos – tai pirmasis laiptelis jaunųjų talentų kelyje.
„Vaikystėje sukuriamas ryšys su sportu dažnai išlieka visam gyvenimui. Džiaugiamės, kad kartu su „KRS“ galime suteikti vaikams daugiau progų žaisti, mokytis ir pamilti krepšinį. KRS vaikų ateities lyga leidžia jauniesiems sportininkams kaupti pirmąją varžybinę patirtį ir drąsiau žengti pirmuosius žingsnius krepšinyje“, – sako Alytaus krepšinio akademijos direktorius Povilas Tamulynas.
„KRS“ indėlis neapsiriboja vien šiuo projektu. Įmonė aktyviai prisideda prie kasdienės Alytaus krepšinio akademijos veiklos, remia įvairaus amžiaus jaunimo komandas – nuo pačių jauniausiųjų iki vyriausiųjų akademijos auklėtinių. Viena akademijos komandų didžiuojasi „KRS“ vardu, simbolizuodama tvirtą partnerystę bei bendrą tikslą – sudaryti kuo geresnes sąlygas vaikams sportuoti, augti ir tobulėti.
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„KRS parama padeda spręsti konkrečius kasdienius poreikius – nuo krepšininkų aprangų ir inventoriaus įsigijimo, transporto išlaidų finansavimo iki įvairių ugdymo iniciatyvų įgyvendinimo. Tokie dalykai galbūt ne visada matomi iš šalies, tačiau jie yra labai svarbūs kuriant kokybišką aplinką vaikams sportuoti ir tobulėti. Džiaugiamės turėdami partnerius, kurie supranta jaunimo sporto svarbą ir prisideda prie mūsų auklėtinių augimo“, – sako Alytaus krepšinio akademijos direktorius Povilas Tamulynas.
Dar vienas svarbus etapas šiame ugdymo kelyje – Regioninės krepšinio lygos komanda Varėnoje, prie kurios veiklos taip pat prisideda UAB „KRS“ . Šios komandos pagrindą sudaro jaunieji Dzūkijos krepšininkai, kuriems tai suteikia galimybę pirmą kartą išbandyti save vyrų krepšinyje.
Čia jie gauna neįkainojamos patirties, rungtyniauja su vyresniais ir labiau patyrusiais žaidėjais bei ruošiasi aukštesnio lygio iššūkiams ateityje.
„Jaunam krepšininkui labai svarbu matyti aiškų kelią į priekį. Regioninės krepšinio lygos komanda suteikia galimybę talentingiems žaidėjams išbandyti save aukštesniame lygyje ir kaupti patirtį vyrų krepšinyje. Džiaugiamės, kad „KRS“ prisideda ir prie šio svarbaus ugdymo etapo, padėdama mūsų auklėtiniams žengti dar vieną žingsnį sportinėje karjeroje“, – teigia Alytaus krepšinio akademijos direktorius Povilas Tamulynas.
„KRS“ parama yra kur kas daugiau nei finansinė pagalba. Tai investicija į jaunųjų sportininkų ateitį, jų galimybes augti, tobulėti ir siekti savo tikslų. „KRS“ padeda kurti krepšininkų ugdymo sistemą Pietų Lietuvoje, apimančią visus svarbiausius sportinio augimo etapus – nuo vaikų lygos ir jaunimo komandų iki pirmųjų žingsnių vyrų krepšinyje.