Lietuvos moterų trijulių rinktinė įspūdingoje kovoje po pratęsimo krito aštunfinalyje

Pirmuosius keturis lietuvių taškus tolimais metimais pelnė Justina Miknaitė, o įpusėjus rungtynėms po Gabrielės Šulskės dvitaškio rezultatas buvo 8:7 Azerbaidžano naudai.
Likus žaisti dvi minutes rezultatas buvo lygus (10:10), o abi komandos turėjo jau po 6 pražangas. Likus minutei po Giedrės Labuckienės pataikyto baudos metimo Lietuva turėjo minimalią persvarą (11:10).
Likus 15 sekundžių kamuolį turėjo Azerbaidžanas ir likus žaisti tik 7 sekundes pražangą metimo metu išprovokavo Brianna Fraser. Visgi ji iš dviejų baudos metimų pataikė tik vieną ir komandoms teko žaisti pratęsimą.
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Pratęsimo pradžioje du tolimus metimus prametė Kamilė Nacickaitė-van der Horst ir G. Šulskė, tačiau puolime savųjų progų neišnaudojo ir Azerbaidžanas.
Netrukus komandos apsikeitė taikliais metimais iš po krepšio, tačiau lemiamą dūrį iš toli smeigė Arica Carter ir atnešė pergalę savo atstovaujamai šaliai.
Iš keturių Azerbaidžanui atstovaujančių krepšininkių net trys yra natūralizuotos žaidėjos. Prieš pasaulio čempionatą sudarytame rinktinių reitinge lietuvės iš 20-ies komandų buvo 18-os, oazerbaidžanietės – 19-os.
Ketvirtfinalyje Azerbaidžanas susitiks su Vokietija.
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