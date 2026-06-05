M. Buzelis prasitarė, kaip „Bulls“ reagavo į jo norą žaisti Lietuvos rinktinėje

„Aš noriu pasakyti, kad žaisiu Lietuvos rinktinėje šiemet“, – pasakė pirmaisiais savo sakiniais M. Buzelis.
Pasigirdus aplodismentams ir šūksniams „Active Vilnius“ arenoje, atsirado ir rinktinės marškinėliai.
Čia pat buvęs strategas R. Kurtinaitis suskubo paduoti jam nacionalinės ekipos marškinėlius, kurie pažymėti 14 numeriu.
Svarbi žinia Lietuvos krepšiniui: „Chicago Bulls“ M. Buzelis žvaigždė debiutuos nacionalinėje rinktinėje
Trečią kartą rengiamoje „Buzelis Cup“ krepšinio šventėje šįkart numatyta ir konferencija, kurioje savo įžvalgomis dalinsis daug garsių šalies krepšininkų bei specialistų: Jonas Valančiūnas, Jonas Mačiulis, Robertas Javtokas, Rimantas Kaukėnas.
„Chicago Bulls“ ekipai atstovaujantis M. Buzelis šiame NBA sezone nepateko į atkrintamąsias kovas.
„Bulls“ klubas sezoną baigė su 31 pergale ir 51 nesėkme. Toks rezultatas leido klubui Rytų konferencijoje užimti tik dvyliktą vietą.
Galimybė išvysti ryškiausias žvaigždes: kadruose – „BuzelisCup’26“ konferencijos akimirkos
Lietuvis šį sezoną NBA čempionate rinko vidutiniškai po 16,3 taško, atsikovojo po 5,8 kamuolio, atliko 2,1 rezultatyvaus perdavimo, 1,5 bloko ir perėmė 0,7 kamuolio.
Savo spaudos konferenciją M. Buzelis pradėjo sakydamas, kad gali kalbėti ir lietuviškai, bet labai jam komfortiškai atsakinėti į klausimus angliškai.
– Apie ką kalbėjotės su Rimu Kurtinaičiu? Kokių buvo pažadų?
– Turėjome gerą pokalbį ir sakiau, kad noriu žaisti rinktinėje. Nekantrauju prisijungti prie ekipos.
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– Sulaukėte dėmesio šiemet sugrįžęs į Lietuvą?
– Taip, jautėsi. Prie manęs prieidavo ne vienas žmogus, sakė šaunius žodžius. Tai man reiškia tikrai nemažai, dėl to dirbu. Tai mane verčia dirbti dar labiau ir esu už tai dėkingas.
– Kodėl nutarėte, kad būtent dabar laikas debiutuoti rinktinėje?
- Pernai man dar buvo sunku žaisti rinktinėje. Turėjau tobulinti savo kūną ir bendrai visus įgūdžius. Taip, žaidžiau NBA G lygoje, bet į NBA praktiškai patekau po vidurinės mokyklos. Perėjimas buvo sunkus. Dabar nutariau pasinaudoti nauju iššūkiu. Man Lietuvos rinktinė bus nauja patirtis ir aš to laukiu.
– Ar sezono metu stebite Europos krepšinį?
- Dėl laiko skirtumo ir tvarkaraščių NBA man sunku sekti ir kaskart stebėti mačus. Bet pažiūriu epizodus, šneku apie tai su tėčiu.
- Ką apie rinktinę spėjote pašnekėti su R. Kurtinaičiu?
– Aptarėme bendrai viską – kaip viskas atrodys, prisistačiau, kad mane pažintų. Anksčiau aš trenerio nepažinojau.
– Laukia du „langai“ – liepą ir rugpjūtį. Ar žaisite ir antrajame „lange“?
– Nesu įsitikinęs, tačiau aš mėgstu užbaigti darbus. Noriu eiti žingsnis po žingsnio. Tai priklausys nuo NBA organizacijos. Bet kaip sakau, aš mėgstu užbaigti visus darbus, tai žiūrėsime...
– Kaip reagavo „Bulls“ komanda, kai išreiškėte norą žaisti rinktinėje?
– Pas mus klube pasikeitė valdyba... Pasakiau, kad planuoju žaisti vasarą Lietuvos rinktinėje. Iš esmės tai buvo lengvas pokalbis, priimant sprendimą.
– Kokie iššūkiai rinktinėje jūsų laukia?
– Man reikės prisitaikyti. Man reikia pasižiūrėti daugiau medžiagos, pasikalbėti su treneriu, ką galiu padaryti, kad padėčiau laimėti. Tai komandinis sportas ir turi suprasti, kaip gali padėti Lietuvos komandai.