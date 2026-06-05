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Karštos R. Kurtinaičio įžvalgos dėl M. Buzelio: atskleidė, apie ką jie kalbėjo

2026 m. birželio 5 d. 12:35
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris ir visa šalies krepšinio bendruomenė sulaukė geros žinios – NBA žvaigždė Matas Buzelis priėmė sprendimą padėti nacionalinei rinktinei dar šią vasarą vyksiančioje atrankoje į pasaulio čempionatą.
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„Buvome susitikę ketvirtadienį. Pašnekėjome daug gerų dalykų, jis labai nori žaisti Lietuvos rinktinėje, labai džiugu. Mes labai gerai sutariame, puiki šeima“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Pats M. Buzelis apie savo sprendimą prakalbo penktadienį, Vilniuje vykstančioje „BuzelisCup'26“ konferencijoje.
Kalbėdamas apie būsimą debiutantą, R. Kurtinaitis nusprendė jį palyginti su Rusijos krepšinio žvaigžde Andrejumi Kirilenka.

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„Dar sužiūrėsime tas pozicijas (kurioje pozicijoje žais). Aš turiu palyginimą su Kirilenka (Andrejus Kirilenko, Rusijos krepšinio žvaigždė).
Jis gali dengti tris, keturias pozicijas iš savo ūgio ir vikrumo, tokį jį ir matau. Geresnę Kirilenka kopiją“, – samprotavo R. Kurtinaitis.
Jis taip pat pridūrė, kad M. Buzeliui dar reikės laiko priprasti prie europietiško krepšinio.
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„Jam reikės išmokti europietišką krepšinį, kuris labiau organizuotas, labiau disciplinuotas. Nesakau, kad JAV yra geras ar negeras krepšinis, jie tiesiog žaidžia kitaip. Pamename, kad Giannis pirmą sezoną sakė, kad net nesupranta, kokį krepšinį čia žaidžiame Europoje.
Svarbiausia, kad žmogus nori ir gali, plius ir talentas“, – tęsė specialistas.
Rimas KurtinaitisMatas BuzelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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