Po M. Buzelio prisijungimo – skambūs L. Kleizos žodžiai

21-erių M. Buzelis paskelbė, jog debiutuos Lietuvos rinktinėje atrankoje į pasaulio čempionatą. Prie to prisidėjo ir Lietuvos rinktinės vadovas, legendinis šalies krepšininkas Linas Kleiza.
Rinktinės vadovas pareiškė, jog ši rinktinė bus viena pajėgiausių šalies istorijoje.
„Daug žmonių įdėjo daug darbo į rinktinę, – teigė L. Kleiza. – Manau, kad pirmajame lange rinktinė bus viena geriausių, kurią mes turėjome. Žmonės turėtų būti laimingi ir patenkinti pamatyti mūsų jaunus žaidėjus – Kasparą Jakučionį, Matą, Joną Valančiūną, Ąžuolą Tubelį ir visus kitus. Visas susižavėjimas ir „hype'as“ rinktine grįžo. Visi sakė, kad niekas nežais, bet prašau – visi žaidžia.“
Svarbi žinia Lietuvos krepšiniui: „Chicago Bulls“ žvaigždė M. Buzelis debiutuos nacionalinėje rinktinėje
Tiesa, M. Buzelis patvirtino, jog žais pirmajame atrankos lange, kuris vyks liepos 2–5 dienomis, tačiau dėl antrojo atrankos lango, kuris prasidės rugpjūčio pabaigoje, dar nėra aišku.
L. Kleiza nenori komentuoti apie situaciją dėl antrojo lango teigdamas, jog davar visas dėmesys skiriamas liepos mėnesio kovoms.
„Neužbėkime įvykiams už akių, – pareiškė L. Kleiza. – Dabar visa koncentracija yra į pirmąjį langą, kuris bus be galo svarbu. Su tokia rinktine tai bus didelis įvykis Lietuvai. Smagi vasara nusimato.“
Galimybė išvysti ryškiausias žvaigždes: kadruose – „BuzelisCup’26“ konferencijos akimirkos
Nors Matas Buzelis dar nespėjo debiutuoti Lietuvos rinktinėje, tačiau savo duoklę šaliai „Chicago Bulls“ atidavinėja jau trečius metus organizuodamas „Matas Buzelis Cup“.
Šiemet Lietuvos vaikai gali dalyvauti ir konferencijoje, kurioje turi galimybę pasisemti neįkainojamos patirties iš Lietuvos krepšinio legendų.
L. Kleiza dėkoja Matui, kad šis organizuoja itin svarbius renginius Lietuvos krepšiniui bei pridėjo, kad šalyje turime vos vieną sportą, kuris garsina Lietuvą.
Turi didelę įtaką. Matome, kiek vaikų susirinko, koks susidomėjimas. Matome, kaip Lietuvos krepšinis grįžta... Kas vyksta su „Žalgiriu“ ir kaip jie stipriai važiuoja. Ką sugebėjo pasiekti „Rytas“ visame europiniame kontekste. Labai smagu tai stebėti.
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Mes visi galvojame, kad krepšinis taip, kaip buvo, taip ir turi važiuoti. Taip nėra. Susiduriame su demografijos ir vaikų mažėjimu, todėl mums reikia visur didinti kokybę. Mes konkuruojame su kitomis sporto šakomis, kurios negali mums realiai prilygti, bet vaikai ten eina.
Tikiuos, tai grąžins mums daugiau vaikų į geras sporto mokyklas, kurios tikrai gerai dirba ir paruoš vaikus Lietuvos rinktinei. Visa ši piramidė yra be galo svarbi. Susirinkę vaikai mato pavyzdžius ir turi į ką lygiuotis krepšinyje.
Pripažinkime, turime vieną sportą, kuris garsina Lietuvą visame pasaulyje. Gražu, bet bandome viską tęsti“, – kalbėjo L. Kleiza.
Matas BuzelisLinas KleizaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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