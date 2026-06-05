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Po M. Buzelio žinios dėl rinktinės – M. Kuzminsko reakcija

2026 m. birželio 5 d. 11:40
Lrytas.lt
Penktadienį vykstančios „BuzelisCup’26“ konferencijos metu Matas Buzelis patvirtino, kad jau šią vasarą jis prisijungs prie nacionalinės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės.
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„Labai gerai!“, – į šią žinią sureagavo ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas Mindaugas Kuzminskas.
Penktadienį vykstančio renginio „BuzelisCup’26“ metu M. Buzeliui buvo įteikti 14 numeriu pažymėti Lietuvos rinktinės marškinėliai.
„Turėjome puikų pokalbį su Rimu Kurtinaičiu – šią vasarą žaisiu Lietuvos vyrų rinktinėje“, – tikino „Bulls“ žvaigždė, patvirtinusi, kad ji žais dar liepos mėnesį vyksiančiame atrankos lange.
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M. Kuzminskas viliasi, kad nuo šio momento Lietuvos rinktinėje įvyks savotiškas „lūžis“.
„Tikiuosi, kad įvyks savotiškas „lūžis“ (rinktinėje). Prisijungė ir Matas (Buzelis), ir Kasparas (Jakučionis), apskritai ta mūsų jaunoji karta – Ąžuolas Tubelis. Tikiuosi, kad ateitis bus šviesi ir baigsis tas medalių badas“, – tęsė Atėnų AEK krepšininkas.
„Žinoma, prireiks laiko jiems priprasti prie žaidimo, nereikia tikėtis stebuklų, bet potencialias yra didelis“, – užbaigė M. Kuzminskas.
Plačiau apie M. Buzelio prisijungimą prie rinktinės galite skaityti paspaudę čia.
Matas BuzelisMindaugas KuzminskasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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