S. Francisco nuviliojęs ASVEL siekia dar vieno žalgiriečio parašo

Graikijos portalo „Sport24“ žurnalistas Haris Stavrou praneša, kad ASVEL komanda siekia Nigelio Williamso-Gosso parašo.
31-erių amerikietis turi dar vienerių metų kontraktą su „Žalgiriu“, kurį 2027-aisiais bus galima pratęsti dar metams, todėl ASVEL norėdami įgyvendinti šį savo norą įsigyti vieną brangiausių Kauno ekipos krepšininkų turėtų mokėti išpirką.
„Žalgirio“ sudėtyje šį sezoną Eurolygoje N. Williamsas-Gossas vidutiniškai rinko po 11,5 taško, 2,4 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų.
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Tarp ASVEL taikinių – ir „Olympiakos“ gynėjas Frankas Ntilikina, „Baskonia“ puolėjas Timothe Luwawu-Cabarrot, „Cholet Basket“ įžaidėjas Geraldas Ayayi bei „Nanterre“ aukštaūgis Mathisas Dossou-Yovo.
Visgi daugiausia jėgų klubas deda siekdamas pasirašyti sutartį su praėjusius du sezonus NBA lygoje praleidusiu Guerschonu Yabusele, kuris prieš išvykdamas už Atlanto vilkėjo Madrido „Real“ marškinėlius.
Taip pat minima, kad klubas siekia sutarčių ir su „Olympiakos“ centru Moustapha Fallu bei Jeruzalės „Hapoel“ centru Austinu Wiley.
Kitą sezoną komandos vyr. treneriu bus ASVEL prezidentas ir NBA legenda Tony Parkeris. Jam talkins Vincentas Collet, per savo karjerą su Prancūzijos rinktine iškovojęs net 13 medalių.
Vilerbano ASVELNigelis Williamsas-GossasKauno Žalgiris
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