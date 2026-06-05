Šeimai ypatinga akimirka: į M. Buzelio sprendimą dėl rinktinės sureagavo jo tėtis Aidas

„Aš atstovausiu Lietuvos rinktinei. Man labai norisi būti Lietuvos komandoje. Pasirinkau Lietuvą, nes noriu atstovauti tam kraštui, iš kurio kilę mano tėvai. Noriu laimėti ką nors su Lietuva.
Jaučiu, kad pasirinkti JAV nacionalinę ekipą būtų buvę per lengva. Noriu atstovauti savo tėvų gimtinei“, – penktadienį sostinėje per „Buzelis Cup“ renginio atidarymą kalbėjo „Chicago Bulls“ ekipos narys 21 metų M. Buzelis.
Jis patikino, kad kalbėjosi su „Bulls“ krepšinio operacijų vadovu Brysonu Grahamu, kuris taip pat neturėjo jokių pretenzijų šiam sperndimui.
Svarbi žinia Lietuvos krepšiniui: „Chicago Bulls“ žvaigždė M. Buzelis debiutuos nacionalinėje rinktinėje
„Norėjau kažko naujo, o jis sakė, kad ir klubas nieko prieš, kad žaisčiau rinktinėje“, – kalbėjo naujasis Lietuvos rinktinės žaidėjas.
Žinomo televizijos sporto komentatoriaus Petro Buzelio ir garsios rankininkės Elenos Buzelienės sūnus Aidas Buzelis savo laiku pats vilkėjo Lietuvos krepšinio klubų marškinėlius – žaidė Kauno „Atleto“, Vilniaus „Sakalų“, Kauno „Neca“ komandose.
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Galiausiai vyras išvyko į JAV, kur Čikagoje pradėjo masažo ir manualinės terapijos profesionalo karjerą. Ten kartu su tuomet dar ilgamete širdies drauge Kristina Jankauskaite jie augino tris vaikus: Matą, Sofiją ir Vincą.
2007-siais atvykęs į Europos krepšinio čempionatą Ispanijoje palaikyti Lietuvos rinktinę, kuri iškovojo trečiąją vietą, A. Buzelis sutarė su šalies krepšinio federacija, kad prisidės prie rinktinės darbų.
Nuo 2008-ųjų iki 2019-ųjų A. Buzelis buvo su nacionaline komanda. O jau 2026-siais dar vienas Buzelis vėl tapo rinktinės dalimi – jo 211 cm ūgio sūnus M. Buzelis užsivilks Lietuvos ekipos marškinėlius.
– Ar jūs turėjote kažkokios įtakos Mato apsisprendimui jau šiemet atstovauti Lietuvos rinktinei?
– Negaliu pasakyti, ar aš lėmiau, ar dar kažkas. Tai buvo tiesiog procesas. Jis visą laiką sakė, kad nori žaisti krepšinį ir nori žaisti už Lietuvą. Atėjo laikas, kai jis ir pasakė, kad atstovaus Lietuvos rinktinei.
Mes, kaip tėvai, gyvendami su vaikais ne Lietuvoje, galėjome tik įskiepyti meilę Lietuvai. Bet tai nereiškia, kad tą meilę jie turėjo priimti. Matas ir Vincas priėmė šią meilę Lietuvai, nors gimė ir augo Amerikoje. Jie turi rimtą ryšį su Lietuva – dėl to ir matosi tas pratęsimas rinktinėje.
– Ar šeimos rate buvo kokių nors pokalbių metu sprendžiama, ar reikia atstovauti Lietuvos rinktinei?
– Tai kad nėra „reikia“ ar „nereikia“. Tu šnekiesi, kalbiesi tarpusavyje ir reikia daryti, ką jauti. Tas žodis „reikia“... Jis buvo pakviestas prisijungti prie rinktinės, o dabar jis turi įrodyti, kad gali atstovauti nacionalinei komandai. Ir reiks žiūrėti, kaip jis atstovauja Lietuvai. Čia nėra jokio „reikėjo“.
– Ar džiaugiatės, kad Buzelių pavardė vėl rinktinės narių sąrašuose ir pats Matas – komandos narys?
– Žinoma. Be jokios abejonės. Jokios čia savimeilės, yra tik džiugesys, kad Matas atstovaus Lietuvai ir gins jos garbę.
Aidas BuzelisMatas BuzelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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