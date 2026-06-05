Su „Žalgiriu“ sietas gynėjas karjerą tęsti turėtų kitoje Eurolygos komandoje

Kaip praneša „Sport24“ žurnalistas Spyros Kavalieratos, vienas „Paris Basketball“ lyderių karjerą tęsti turėtų Serbijoje. Teigiama, kad 28-erių gynėjas artėja link susitarimo su Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa.
Šį sezoną Eurolygoje J. Robinsonas vidutiniškai rinko 14,6 taško, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 14,4 naudingumo balo.
Anksčiau buvo skelbta, kad J. Robinsonas buvo patekęs į „Žalgirį“ dominusių žaidėjų sąrašą.
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Geriausias sezono rungtynes J. Robinsonas sužaidė su Pirėjo „Olympiakos“ ekipa, kai pelnė 35 taškus, pataikydamas 7 tritaškius iš 10-ies, ir surinko 39 naudingumo balus. Paskutinėse Eurolygos reguliariojo sezono rungtynėse Kaune J. Robinsonas per 20 minučių pelnė 17 taškų, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir surinko 21 naudingumo balą.
Paris BasketballBelgrado Crvena ZvezdaKauno Žalgiris
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