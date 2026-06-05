Už galvų besigriebusi rinktinė įžvelgė ir pozityvą: „Tai yra didelis pasiekimas“

Lietuvės likus minutei dar pirmavo (11:10), tačiau komandos galiausiai turėjo žaisti pratęsimą. Jame keletos puikų progų pataikyti metimą iš toli neišnaudojusios mūsų šalies merginos 12:14 turėjo pripažinti Azerbaidžano rinktinės pranašumą.
„Sunku kažką pasakyt, bet nepataikėm metimų, nepataikėm baudų – mažos detalės. Iš to ir susideda šitas krepšinis, – po rungtynių kalbėjo G. Labuckienė. – Susigint susigynėm, mūsų gynybos planas veikė, bet puolime nežaidėm gerai ir nepataikėm.
Ir tai laikėmės rungtynėse, turėjom daug šansų, jų neišnaudojom. Pritrūko ir sėkmės. Taip jau būna – toks tas krepšinis.“
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Po rungtynių lietuvės griebėsi už galvų, suprasdamos, kokio puikaus šanso prasibrauti į ketvirtfinalį nepavyko išnaudoti.
Paprašyta pažvelgti ir į pozityvias kelionės pasaulio trijulių čempionate natas, G. Labuckienė netruko prisiminti ir viso rinktinės nueito kelio.
„Kad čia patekom, kad Singapūre praėjom atranką, – pozityvius dalykus vardijo krepšininkė. – Atvažiavom į pasaulio čempionatą, kuris taip puikiai suorganizuotas. Papuolėm į dvyliką geriausių – tai jau yra didelis pasiekimas.
Top Twelve yra gerai, manau. Kai pamiršim šitas varžybas, pagalvosim, kad visai geras rezultatas.“
Pasaulio čempionate Varšuvoje kovą dėl medalių tęsia vyrų rinktinė. Ji šeštadienį, birželio 6-ąją, 19:25 val. ketvirtfinalyje susitiks su Latvija.
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