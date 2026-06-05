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Žalgirietis artėja unikalaus rekordo link: jį lenkia tik du žaidėjai
2026 m. birželio 5 d. 21:45
Lrytas Premium nariams
Kauno „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas turėtų tapti trečiuoju krepšininku, žaidusiu dešimtyje ar daugiau Lietuvos krepšinio lygos finalo serijų.
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