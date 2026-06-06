D. Trumpas pasiuntė žinutę NBA finalų bilietų nepajėgiantiems įpirkti sirgaliams

„Knicks“ klubas NBA finalą pradėjo dvejomis pergalėmis išvykoje prieš „San Antonio Spurs“ ekipą ir iki čempionų titulo Niujorko komandai trūksta vos dviejų laimėjimų.
Susidomėjimas finalu maksimalus ir po antrosios pergalės pigiausi bilietai kainavo 9 tūkst. JAV dolerių, tačiau kainos nuolatos kyla ir iškart nesuskubę sirgaliai jau turi išleisti penkiaženklę sumą.
Trečiose finalo rungtynėse apsilankys ir save „Knicks“ sirgaliu laikantis JAV prezidentas D. Trumpas. Milijardierius dėl milžiniškų kainų nepyksta, o bilietų neįperkantiems žmonėms pateikė pasiūlymą.
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„Galima žiūrėti per televizorių. Ten rodo pusiau nemokamai. Toks jau tas gyvenimas“, – pareiškė JAV prezidentas.
„Knicks“ paskutinį kartą NBA finale žaidė 1999 metais, o trimufavo – 1973 m.
New York KnicksDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV prezidentas
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