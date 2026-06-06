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D. Trumpas pasiuntė žinutę NBA finalų bilietų nepajėgiantiems įpirkti sirgaliams

2026 m. birželio 6 d. 16:13
Lrytas.lt
„New York Knicks“ klubas artėja ilgai lauktų NBA čempionų žiedų link, o tuo naudodamiesi bilietų pardavėjai užsikėlė įspūdingas kainas, kurios įkandamos tikrai ne kiekvienam, o JAV prezidentas tokiems sirgaliams pateikė pasiūlymą.
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„Knicks“ klubas NBA finalą pradėjo dvejomis pergalėmis išvykoje prieš „San Antonio Spurs“ ekipą ir iki čempionų titulo Niujorko komandai trūksta vos dviejų laimėjimų.
Susidomėjimas finalu maksimalus ir po antrosios pergalės pigiausi bilietai kainavo 9 tūkst. JAV dolerių, tačiau kainos nuolatos kyla ir iškart nesuskubę sirgaliai jau turi išleisti penkiaženklę sumą.
Trečiose finalo rungtynėse apsilankys ir save „Knicks“ sirgaliu laikantis JAV prezidentas D. Trumpas. Milijardierius dėl milžiniškų kainų nepyksta, o bilietų neįperkantiems žmonėms pateikė pasiūlymą.
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