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Latviams pralaimėjęs I. Vaitkus pasiteisinimų neieškojo ir pripažino nemalonią tiesą

2026 m. birželio 6 d. 22:55
Lrytas.lt
Ignas Vaitkus po baigto pasirodymo pasaulio trijulių krepšinio pasiteisinimų neieškojo ir pripažino – Latvijos krepšininkai buvo paprasčiausiai stipresni.
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Varšuvoje (Lenkija) vykusiame pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė užtikrintai žygiavo iki ketvirtfinalio etapo, tačiau jame turėjo pripažinti kaimynų latvių pranašumą.
Lietuviai kovoje dėl vietos pusfinalyje buvo supančioti Latvijos gynybos ir patyrė pralaimėjimą 13:22.
Po nesėkmės rinktinės veteranas Ignas Vaitkus neieškojo nebūtų priežasčių dėl nesėkmės ir pripažino, jog Latvijos rinktinė aikštelėje paprasčiausiai buvo pajėgesnė.
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„Sunkios rungtynės. Žinojome ko tikėtis, koks bus kontaktas ir kaip jie žaidžia. Tiesiog šiandien nebuvome geresni už juos ir jie buvo vertesni. Daug kas nesigavo, vėliau pradėjome dvejoti savo sprendimais.
Latviai pataikė kelis sunkius metimus per rankas, leidome jiems pajusti žaidimą ir buvo sunku sugrįžti. Jie buvo geresni ir nėra jokių pasiteisinimų“, – po ketvirtfinalio etapo kalbėjo I. Vaitkus.
Pasirodymą čempionate apkartina faktas, jog iki ketvirtfinalio etapo lietuviai žygiavo be pralaimėjimo kartėlio.
Grupių etape lietuviai 21:14 įveikė belgus, 22:20 palaužė brazilus, 17:16 pranoko Puerto Riką ir 21:15 įveikė Prancūzijos krepšininkus.
Visgi I. Vaitkus priminė, jog ir tuomet buvo nelengvų rungtynių.
„4 pergalės grupėje gal ir atrodo gerai, bet tai nieko nereiškia, nes pralaimėjome ketvirtfinalyje. Turėjome sunkias rungtynes prieš Braziliją ir Puerto Riką. Ir tuomet galėjome pralaimėti per vieną metimą. O visos komandos ketvirtfinaliuose buvo geros“, – pasirodymą čempionate I. Vaitkus.
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