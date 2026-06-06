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Latvijos gynyboje užstrigusiai Lietuvos trijulių rinktinei pasaulio čempionatas baigtas

2026 m. birželio 6 d. 19:51
Lrytas.lt
Lietuvos trijulių krepšinio rinktinei nepavyko pasekti futbolininkų pavyzdžių ir įveikti Latvijos rinktinės. Varšuvoje vykstančiame pasaulio trijulių krepšinio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė 13:22 nusileido kaimynams latviams.
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Mačo pradžioje dominavo gynyba ir sužaidus dvi minutes rezultatas buvo lygus 3:3, tačiau lietuviai jau buvo prasižengę 5 kartus.
Įpusėjus rungtynėms lietuviai ir toliau strigo Latvijos gynybos gniaužtuose ir atsiliko nuo kaimynų dvigubai – 5:10.
Lietuvos krepšininkai bandė įvairiais būdais rinktis taškus, tačiau metimai nekrito nei iš tolimo nuotolio, nei iš po krepšio ir prasidėjus priešpaskutinei rungtynių minutei lietuviai atsiliko 10:16.
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Stebuklo mūsiškiai sukurti nebesugebėjo ir patyrė skaudų pralaimėjimą, kuris užbaigė vaikinų pasaulio čempionatą.
Pusfinalyje latviai susitiks su Serbijos rinktine, kuri 21:19 pranoko Nyderlandų krepšininkus.
Lietuvai pasaulio čempionate atstovavo Aurelijus Pukelis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus ir Rokas Jocys.
Grupių etape lietuviai 21:14 įveikė belgus, 22:20 palaužė brazilus, 17:16 pranoko Puerto Riką ir 21:15 įveikė Prancūzijos krepšininkus.
Latviai čempionatą pradėjo pralaimėjimu amerikiečiams, tačiau vėliau įveikė lenkus, čekus ir mongolus, o aštuntfinalyje nugalėjo Naujosios Zelandijos rinktinę.
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