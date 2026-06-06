Mažasis LKL finalas prasidėjo užtikrinta „Neptūno“ pergale

Antrasis serijos mačas vyks pirmadienį Panevėžyje.
Rungtynės prasidėjo tikra tritaškių kruša – per pirmąsias tris minutes tinklelį skrodė net šeši tolimi metimai, o dvigubai daugiau jų realizavo klaipėdiečiai (12:6). Kėliniui įpusėjus „Neptūnas“ ėmė demonstruoti dar efektyvesnį puolimą ir po tikslių Mindaugo Girdžiūno bei Arno Veličkos metimų pradėjo tolti nuo varžovų. Ketvirčio pabaigoje aikštelėje visiškai dominavę šeimininkai susikrovė solidžią persvarą ir užbaigė kėlinį užtikrintai pirmaudami – 31:14.
„Lietkabelis“ antrąjį kėlinį pradėjo bandydamas deficitą švelninti Gabrieliaus Maldūno ir Kristiano Kullamae pastangomis (20:31). Nepaisant svečių trumpų sėkmingų atkarpų ir taiklių baudų metimų, „Neptūnas“ išlaikė rungtynių kontrolę savo rankose ir po Martyno Pacevičiaus dėjimo bei Mindaugo Girdžiūno tritaškio kėlinio pabaigoje vėl susigrąžino saugų pranašumą. Komandos į ilgąją pertrauką išėjo Klaipėdos ekipai pirmaujant 9 taškų skirtumu – 46:37.
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Trečiajame ketvirtyje klaipėdiečiai vėl padidino apsukas, o po latvių dueto rezultatyvių išpuolių „Neptūno“ persvara vienu metu buvo šoktelėjusi iki 17 taškų (56:39). Panevėžiečiai nepasidavė ir kėlinio pabaigoje, daugiausia Pauliaus Danusevičiaus bei Dovio Bičkauskio taiklių metimų dėka, sugebėjo kiek sušvelninti savo atsilikimą. Kėlinys pasibaigė švieslentei fiksuojant rezultatą 69:62 šeimininkų naudai.
Ketvirtajame kėlinyje panevėžiečių puolimas absoliučiai sustojo. Per beveik aštuonias minutes svečiai pelnė vos 3 taškus ir vėl leido šeimininkams susikurti komfortabilesnį gyvenimą (82:65). Rungtynių pabaigoje stebuklo „Lietkabelis“ jau nesukūrė ir buvo priverstas namo važiuoti su deficitu serijoje.
„Neptūnas“: Karlis Šilinis 15, Arnas Velička 14, Mindaugas Girdžiūnas 13, Donatas Tarolis 12, Arnas Beručka 11, Rihardas Lomažas 8 ir Harrisonas Cleary po 8.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 25, Paulius Danusevičius 10, Gabrielius Maldūnas 9, Jamelas Morrisas ir Dovis Bičkauskis po 8.