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Nedovanotina V. Wembanyamos klaida įstūmė „Spurs“ į nepavydėtiną padėti

2026 m. birželio 6 d. 08:48
Lrytas.lt
Victoras Wembanyama svarbiausiu rungtynių metu nedovanotinai suklydo, o „San Antonio Spurs“ atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje.
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Antrose NBA finalo rungtynėse „Spurs“ namuose 104:105 (34:25, 18:31, 23:28, 29:21) suklupo prieš „New York Knicks“.
Serijoje iki 4 pergalių „Knicks“ pirmauja 2:0, o sekančios dvi rungtynės bus žaidžiamos Niujorke.
Likus žaisti 6 minutes ketvirtajame kėlinyje „Knicks“ dar pirmavo 97:83, tačiau San Antonijaus komandos krepšininkai sugebėjo grįžti į rungtynes ir prasidėjus paskutinei rungtynių minutei V. Wembanyama pelnydamas dvitaškį su pražanga išvedė šeimininkus į priekį 104:102.
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„Knicks“ žvaigždė Jalenas Brunsonas rezultatą išlygino ir viskas sprendėsi paskutinėse atakose.
Šįkart V. Wembanyama ir J. Brunsonas savo metimų nepataikė, tačiau likus žaisti 12 sekundžių V. Wembanyama atkovojo kamuolį gynyboje ir skubėjo į puolimą.
Visgi 22-ejų prancūzas paskubėjo su savo sprendimu, bandė atlikti perdavimą nusisukusiam komandos draugui, taip prarasdamas kamuolį ir akimirksniu pažeidė taisykles prieš J. Brunsoną.
Gynėjas pataikęs vieną baudos metimą išvedė „Knicks“ į priekį. Paskutinėje rungtynių atakoje kamuolys buvo vėl patikėtas V. Wembanyamai, tačiau aukštaūgio metimas skriejo pro šalį.
Rungtynių herojus J. Brunsonas surinko 20 taškų (5/17 dvit., 2/8 trit., 4/5 baud.), 5 atkovotus ir 5 perimtus kamuolius bei 6 rezultatyvius perdavimus.
Karlas Anthony Townsas prie pergalės pridėjo 21 tašką (5/7 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.), 13 sugriebtų kamuolių ir 4 rezultatyvius perdavimus.
V. Wembanyama pasirodymą baigė su 29 taškais (9/15 dvit., 2/6 trit., 5/8 baud.), 9 atkovotais ir 2 perimtais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais ir 4 blokais.
NBA finalų istorijoje 32 kartus komanda pirmavusi 2:0 tapo čempionais ir 5 sykius pralaimėjo seriją.
Victoras WembanyamaNew York KnicksSan Antonio Spurs
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