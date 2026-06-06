Sensacija Ispanijoje – „Real“ krepšininkai neįveikė ketvirtfinalio

Madrido klubas šeštadienį namuose 95:107 (24:23, 21:26, 28:21, 22:37) neatsilaikė prieš Tenerifės „La Laguna“ ekipą ir pralaimėjo seriją 1:2.
Nugalėtojus į priekį vedė Patty Millsas, kuris pelnė 29 taškus (4/5 dvit., 3/6 trit., 12/12 baud.).
43-ejų Marcelinho Huertas prie pergalės pridėjo 23 taškus (5/10 dvit., 4/7 trit., 1/2 baud.), 3 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
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„Real“ ekipoje išsiskyrė Mario Hezonja, kuris surinko 22 taškus (8/9 dvit., 1/5 trit., 3/4 baud.) ir 3 sugriebtus kamuolius.
Madrido krepšininkai pirmąsias serijos rungtynes pralaimėjo 97:98, tačiau išvykoje buvo pasiekę revanšą 118:83.
Šį sezoną „Real“ tapo Eurolygos vicečempionais, kur po įnirtingos kovos 85:92 nusileido Pirėjo „Olympiakos“, tuo tarpu „La Laguna“ krepšininkai FIBA Čempionų lygos pusfinalyje 69:87 nepasipriešino Vilniaus „Rytui“.
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