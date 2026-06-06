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Trys „Žalgirio“ talentai Kauną keičia į JAV

2026 m. birželio 6 d. 08:59
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris-2“ komandos narys ir šiame sezone nuomos pagrindais Liepojoje bei Taline rungtyniavęs Ilja Kurucas išvyksta rungtyniauti į JAV. 205 cm ūgio latvis nuo ateinančio sezono atstovaus Džordžijos technologijos universitetui, kurį baigė ir Mosesas Wrightas.
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Tuo tarpu jau anksčiau buvo skelbta, kad dar du jaunieji žalgiriečiai – Dominykas Daubaris bei Jokūbas Rudaitis – taip pat išvyksta už Atlanto. Pastarasis rungtyniaus Arizonos valstijos universiteto „Sun Devils“ komandoje, o D. Daubaris vilkės Kalifornijos universiteto „Golden Bears“ komandos marškinėlius.
Visos trys ekipos rungtyniauja pirmajame NCAA divizione.
Sezoną Liepojos BK „Liepaja“ komandoje pradėjęs I. Kurucas jungtinėje Latvijos-Estijos krepšinio lygoje šiame sezone rinko po 7,9 taško, 5,8 atkovoto kamuolio ir 10,3 naudingumo balo. Tiesa, sezoną jaunasis talentas užbaigė Estijoje, Talino „Kalev“ klube, kuriame rinko kiek mažesnius vidurkius.
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Savo ruožtu J. Rudaitis buvo vienas pagrindinių jaunųjų žalgiriečių vedlių „URBO-NKL“ sezone ir, rinkdamas po 12,8 taško, 7,1 atkovoto kamuolio bei 19,9 naudingumo balo, buvo išrinktas į lygos simbolinį penketuką. Šiame sezone J.Rudaitis užfiksavo ir trigubą dublį.
D. Daubaris jaunųjų žalgiriečių gretose „URBO-NKL“ čempionate turėjo 10,7 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 9,5 naudingumo balo vidurkius. Aukštaūgis spėjo debiutuoti ir su pagrindinės komandos marškinėliais – Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, D. Daubaris sužaidė 7 rungtynes, o į Kėdainių ekipos krepšį sukratė 8 taškus.
Kauno Žalgiris-2Kauno ŽalgirisNCAA

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