SportasKrepšinis

„Žalgiris“ – labiau patyręs, bet „Juventus“ gretose irgi yra čempionų

2026 m. birželio 7 d. 15:16
Lrytas Premium nariams
Nors Utenos „Juventus“ pirmą kartą pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą, keli šios komandos krepšininkai ne tik turi finalo patirties, bet ir yra tapę čempionais žaisdami Kauno „Žalgiryje“.
Daugiau nuotraukų (3)
Utenos JuventusKauno ŽalgirisLrytas Premium
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.