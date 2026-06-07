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„Žalgiris“ – labiau patyręs, bet „Juventus“ gretose irgi yra čempionų
2026 m. birželio 7 d. 15:16
Lrytas Premium nariams
Nors Utenos „Juventus“ pirmą kartą pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą, keli šios komandos krepšininkai ne tik turi finalo patirties, bet ir yra tapę čempionais žaisdami Kauno „Žalgiryje“.
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