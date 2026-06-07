Italijos žiniasklaida: „Žalgiris“ „Virtus“ žvaigždę vilioja Kaune dar nematytu atlyginimu

„Sportando“ žurnalistas Allesandro Maggi praneša, jog „Žalgiris“ pateikė nemažą pasiūlymą C. Edwardsui.
Pasak A. Maggi, C. Edwardsas Kaune uždirbtų beveik 2 milijonus JAV dolerių.
„Virtus“ lyderis praėjusiame sezone rinko po 17,3 taško, 2,2 sugriebto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo bei 11 naudingumo balų.
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Dar sėkmingesnis sezonas 28-erių krepšininkui buvo 2024–2025 metų sezone, kuomet rungtyniavo Miuncheno „Bayern“ ekipoje.
Gynėjas tuomet rinko po 20,4 taško ir 16,7 naudingumo balo ir buvo rezultatyviausias krepšininkas Eurolygoje.