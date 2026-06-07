Kartus „Juventus“ debiutas finale – „Žalgiriui“ nedaug trūko iki rekordo

Kad pakartotų LKL finalo rekordą, sekmadienį 107 taškus pelniusiam „Žalgiriui“ trūko vieno taiklaus tolimo metimo. Finalo rekordas nuo 2009 metų yra 110 taškų ir taip pat priklauso „Žalgiriui“.
Prieš 17 metų kauniečiai dar Sporto halėje per trečiąsias serijos rungtynes nugalėjo Vilniaus „Lietuvos rytą“ 110:84. Beje, per tą finalo seriją „Žalgiris“ laimėjo tik vieną kartą, o kitose ketveriose rungtynėse stipresnis buvo „Lietuvos rytas“.
Per visą LKL finalo istoriją komandos šimtą taškų pelnė dešimt kartų, tad šio sekmadienio „Žalgirio“ pasiekimas buvo jubiliejinis. Šimto taškų ribą šešis kartus pasiekė „Žalgiris“, kitus keturis – „Rytas“ (buvęs „Lietuvos rytas“). Visus dešimt kartų komandos 100 ar daugiau taškų pelnė žaisdamos namie!
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Sekmadienį „Žalgiris“ pranoko „Juventus“ krepšininkus 32 taškais. 30 taškų ar didesniu skirtumu finalo rungtynės baigėsi ketvirtą kartą.
Didžiausios pergalės rekordas priklauso „Lietuvos rytui“, kuris toje pačioje 2009-ųjų serijoje per antrąsias rungtynes namie sutriuškino „Žalgirį“ net 42 taškais 100:58.
Kitus du kartus didesniu nei 30 taškų skirtumu iki šių metų laimėjo „Žalgiris“. Kauniečiai 2017-aisiais 39 taškais įveikė Panevėžio „Lietkabelį“ (97:58), 2019-aisiais 38 taškais nugalėjo „Rytą“ (92:54). Kauno krepšininkai visas didžiausias pergales pasiekė žaisdami „Žalgirio“ arenoje.