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Pristatyti LKL čempionų žiedai

2026 m. birželio 7 d. 11:20
Lrytas.lt
Prieš startuojant LKL, kurią remia „Betsson“, didžiojo finalo serijai dėl 2025–2026 m. sezono čempionų titulo, pristatyti šių metų čempionų žiedai. Antrus metus iš eilės juos sukūrė juvelyrikos namai „Miutto“, specialiai Lietuvos krepšinio lygos čempionams sukūrę išskirtinį apdovanojimą.
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Šių metų čempionų žiedai pagaminti iš geltonojo aukso ir dekoruoti net 16 natūralių deimantų.
Žiedo centre dominuoja reljefinis krepšinio kamuolio motyvas ir Lietuvos krepšinio lygos simbolika, pabrėžianti šio apdovanojimo svarbą.
Kiekviena detalė buvo kruopščiai apgalvota siekiant sukurti ne tik prestižinį apdovanojimą, bet ir ilgaamžį čempioniško sezono simbolį.
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Šie unikalūs čempionų žiedai bus įteikti iškart po lemiamų finalo serijos rungtynių.
LKL finale susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Utenos „Juventus“.
Kauno ŽalgirisUtenos JuventusLKL čempionų žiedai
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