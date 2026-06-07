Pristatyti LKL čempionų žiedai

Šių metų čempionų žiedai pagaminti iš geltonojo aukso ir dekoruoti net 16 natūralių deimantų.
Žiedo centre dominuoja reljefinis krepšinio kamuolio motyvas ir Lietuvos krepšinio lygos simbolika, pabrėžianti šio apdovanojimo svarbą.
Kiekviena detalė buvo kruopščiai apgalvota siekiant sukurti ne tik prestižinį apdovanojimą, bet ir ilgaamžį čempioniško sezono simbolį.
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Šie unikalūs čempionų žiedai bus įteikti iškart po lemiamų finalo serijos rungtynių.
LKL finale susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Utenos „Juventus“.
Kauno ŽalgirisUtenos JuventusLKL čempionų žiedai
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