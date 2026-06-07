T. Masiulis pasidžiaugė galimu S. Francisco persikėlimų į ASVEL: „Pinigų užsidirbs žmogus“

Pirmose LKL finalo rungtynėse žalgiriečiai namuose 107:75 nušlavė Utenos „Juventus“ komandą ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
„Sveikinimai komandai ir sirgaliams, kurie šiandien gausiai susirinko, – padėkomis spaudos konferenciją pradėjo T. Masiulis. – Iškovojome pirmąją pergalę. Mūsų gynyba davė charakterį pergalei. Ypatingai pirmajame kėlinyje ginėmės aktyviai. Šis akcentas buvo svarbiausias. Nesvarbu, kokia persvara laimi, serijoje gauni tik vieną tašką. Žinome, kad Utenoje nebus lengva.“
Kelyje iki finalo „Juventus“ parklupdė tiek Vilniaus „Rytą“, tiek Klaipėdos „Neptūną“.
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T. Masiulis įvertino, kas Utenos ekipą darė pavojingą šių serijų metu.
„Jie tikrai gerai žaidžia greitame puolime. Šiandien gal per daug taškų čia praleidome. Vėliau yra atkovoti kamuoliai, o po jų meta tritaškius, kaip dabar populiaru krepšinyje. Ir pas juos yra daug žaidimo vienas prieš vieną. Tokie trys pagrindiniai akcentai. Šiandien dar nemažai prasileidome, tad yra kur tobulėti“, – kalbėjo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris.
Prieš finalą žiniasklaidoje pasirodė įvairūs pranešimai, jog „Žalgirio“ lyderis S. Francisco susitarė dėl perėjimo su Vilerbano ASVEL klubu, kuriame kitą sezoną uždirbtų apie 4 milijonus eurų.
T. Masiulis šypsodamasis pareiškė, kad jeigu prancūzas iš tikro gaus tokį atlyginimą, bus laimingas už savo auklėtinį.
„Negaliu tų gandų komentuoti. Mes dėliojame planus... O iš kitos pusės, jeigu tikrai taip yra, tai džiugu už žaidėją. Pinigų užsidirbs žmogus“, – juokdamasis teigė treneris.
Tuo tarpu sekmadienį prieš rungtynes pasirodė naujiena, jog Kauno klubas siekia įsigyti Bolonijos „Virtus“ lyderį C. Edwardsą.
„Domimės daug žaidėjų. Žinome, kad S. Francisco gali išvykti už išpirką. Ne pirmas mėnuo, kai kažką galvojame. Jokios paslapties nėra. Bet kai bus oficialiai kažkas, klubas paskelbs ir galėsime diskutuoti“, – gandus pakomentavo „Žalgirio“ treneris.
Tomas MasiulisSylvainas FranciscoKauno Žalgiris
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