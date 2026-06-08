„Vienas geriausių trenerių Europoje“: M. Fosteris nulenkė galvą prieš A. Trinchieri

Gynėjas nuo kito sezono gins Salonikų PAOK komandos garbę, kurios vairą kiek anksčiau perėmė būtent A. Trinchieri.
Puikiai pažįstantis šį trenerį M. Fosteris prakalbo apie jį itin šiltais žodžiais.
„Labiausiai patenkintas, kad atvykstu į PAOK. Treneris A. Trinchieri yra vienas geriausių Europoje, jaučiuosi pagerbtas, kad buvau pasirinktas būti šio projekto dalimi“, – samprotavo M. Fosteris.
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Šiame sezone jis gynė Dainiaus Adomaičio treniruotos Tokijo „Alvark“ komandos garbę.
Andrea TrinchieriMarcusas FosterisGraikija
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