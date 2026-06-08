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„Vienas geriausių trenerių Europoje“: M. Fosteris nulenkė galvą prieš A. Trinchieri

2026 m. birželio 8 d. 11:42
Lrytas.lt
Praeityje su Vilniaus „Rytu“ Lietuvos krepšinio lygos čempionu tapęs ir Andrea Trinchieri treniruojamą Kauno „Žalgirį“ finale įveikęs Marcusas Fosteris suvienijo jėgas su šiuo krepšinio specialistu.
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Gynėjas nuo kito sezono gins Salonikų PAOK komandos garbę, kurios vairą kiek anksčiau perėmė būtent A. Trinchieri.
Puikiai pažįstantis šį trenerį M. Fosteris prakalbo apie jį itin šiltais žodžiais.
„Labiausiai patenkintas, kad atvykstu į PAOK. Treneris A. Trinchieri yra vienas geriausių Europoje, jaučiuosi pagerbtas, kad buvau pasirinktas būti šio projekto dalimi“, – samprotavo M. Fosteris.
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