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„Žalgiris“ artėja prie sutarties pasirašymo su „Anadolu Efes“ sužibusiu gynėju

2026 m. birželio 8 d. 21:15
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ artėja prie sutarties pasirašymo su Stambulo „Anadolu Efes“ ekipoje žibėjusiu Sabenu Lee.
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„Eurohoops“ žurnalistas Mihalis Stefanou praneša, jog „Žalgirio“ klubas yra arti susitarimo su 26-erių krepšininku.
Skelbiama, jog S. Lee su Kauno klubu turėtų sudaryti sutartį dviem sezonams.
Šį sezoną amerikietis pradėjo Pirėjo „Olympiakos“ komandoje, tačiau vėliau persikėlė į Stambulo „Anadolu Efes“.
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Turkijos komandoje S. Lee tapo vienu iš komandos lyderių ir rinko po 11,3 taško, 3,1 rezultatyvaus perdavimo bei 12,2 naudingumo balo vidurkius.
Prieš tai S. Lee Eurolygoje dar yra atstovavęs Tel Avivo „Maccabi“ klubui.
188 cm ūgio žaidėjas NBA lygoje praleido keturis sezonus, kur rungtyniavo „Detroit Pistons“, „Phoenix Suns“ ir „Philadelphia 76ers“ komandose.
Kauno ŽalgirisStambulo Anadolu EfesEurolyga

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