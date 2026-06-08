„Žalgiris“ artėja prie sutarties pasirašymo su „Anadolu Efes“ sužibusiu gynėju

„Eurohoops“ žurnalistas Mihalis Stefanou praneša, jog „Žalgirio“ klubas yra arti susitarimo su 26-erių krepšininku.
Skelbiama, jog S. Lee su Kauno klubu turėtų sudaryti sutartį dviem sezonams.
Šį sezoną amerikietis pradėjo Pirėjo „Olympiakos“ komandoje, tačiau vėliau persikėlė į Stambulo „Anadolu Efes“.
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Turkijos komandoje S. Lee tapo vienu iš komandos lyderių ir rinko po 11,3 taško, 3,1 rezultatyvaus perdavimo bei 12,2 naudingumo balo vidurkius.
Prieš tai S. Lee Eurolygoje dar yra atstovavęs Tel Avivo „Maccabi“ klubui.
188 cm ūgio žaidėjas NBA lygoje praleido keturis sezonus, kur rungtyniavo „Detroit Pistons“, „Phoenix Suns“ ir „Philadelphia 76ers“ komandose.