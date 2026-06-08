E. Atamaną teko vėl išvaryti, o „Olympiakos“ nuo Graikijos titulo skiria viena pergalė

Eurolygos čempionai pirmadienį namuose 102:92 (27:21, 20:24, 23:17, 32:30) įveikė Atėnų „Panathinaikos“ ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2:1.
Paskutinę rungtynių minutę iš mačo eilinį kartą buvo išvarytas „Panathinaikos“ vyriausiasis treneris Erginas Atamanas.
Po to, kai Aleksanderis Vezenkovas pavogė kamuolį iš Nigelio Hayeso-Davisas, turkas užsipuolė teisėjus, už ką buvo nubaustas dvejomis techninėmis pražangomis.
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Nesustabdomas nugalėtojų gretose buvo Evanas Fournier. Prancūzas pelnė 28 taškus (6/10 dvit., 3/6 trit., 4/6 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus.
Aleksanderis Vezenkovas prie pergalės pridėjo 24 taškus (7/10 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), 6 sugriebtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 24 naudingumo balus.
„Panathinaikos“ komandoje geriausiais pasirodė Jerianas Grantas, kuris surinko 19 taškų (5/6 dvit., 2/4 trit., 3/3 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus ir 22 naudingumo balus.
Pirėjo OlympiakosAtėnų PanathinaikosErginas Atamanas
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