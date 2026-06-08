Izraelyje – nežinomybė: dėl skriejusių raketų sustabdytas krepšinio lygos pusfinalio mačas

Tel Avive šeimininkai dar pirmavo 77:67, bet trečiojo kėlinio pabaigoje dėl š Irano paleistų raketų grėsmės mačas buvo sustabdytas.
Maža to, svečiai iš Jeruzalės atsisakė grįžti ant parketo ir pratęsti rungtynes, tad nugalėtojo klausimas pakibo ant plauko.
„Žaidėjai nesijaučia saugūs ir bijo dėl savo šeimų. Jie nesijaučia gerai ir mes esame krepšininkų pusėje“, – teigė Jeruzalės komandos savininkas.
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Tuo metu Tel Avivo ekipos treneris Dimtris Itoudis liko nesupratęs tokių varžovų pareiškimų.
„Žaidėjai grįžo į aikštę. Pagal rekomendacijas, arenoje gali būti iki 500 žmonių ir Tel Avivo „Hapoel“ nori tęsti rungtynes. Nesuprantu, kodėl Jeruzalės komanda nebežengė ant parketo“, – samprotavo jis.
Dėl mačo baigties artimiausiu metu turėtų spręsti Izraelio krepšinio lygos vadovybė.