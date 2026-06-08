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Ryškėja Vilniaus „Ryto“ trenerių štabo kontūrai

2026 m. birželio 8 d. 09:53
Lrytas.lt
Su Giedriumi Žibėnu atsisveikinusi Vilniaus „Ryto“ ekipa priversta atnaujinti ir trenerių štabą. Po truputį ima ryškėti ir sostinės komandai vadovausiantys strategai.
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Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Luko Malinausko šaltiniai praneša, kad „Rytas“ pasiekė susitarimus su asistentais Nedu Pacevičiumi ir Vesa Vertio, kurie komandoje liks ir 2026–2027 m. sezonui.
Tuo metu Vilniaus komandoje turėtų nebelikti Gusto Maskoliūno, su kuriuo naujas susitarimas nebuvo pasiektas. Jis G. Žibėno asistentu darbavosi nuo 2021-ųjų sausio.
Kol kas dar nėra aišku, kas užims pagrindinio „Ryto“ trenerio pareigas.
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Primename, kad G. Žibėnas iš pareigų buvo atleistas po pralaimėjimo Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Utenos „Juventus“ klubui.
Vilniaus RytasNedas PacevičiusLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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