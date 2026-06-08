Seksualiniais aktais teisėjus kaltinusiam PAO savininkui pritaikytos griežtos sankcijos

52-ejų D. Giannakopoulos pradėjo aršiai gestikuliuoti reikalaudamas, kad arbitrai skirtų techninę pražangą Pirėjo „Olympiakos“ komandai. Netrukus teisėjų prašymu arenoje buvo pranešta, jog bet kuriam parketinėse vietose esančiam asmeniui įžengus į aikštelę rungtynės bus sustabdytos.
Oficialioje teisėjų paruoštoje rungtynių ataskaitoje, pasak „Sport24“ turimos informacijos, apie D. Giannakopoulo veiksmus buvo teigiama:
„Antrajame kėlinyje likus žaisti 33,4 sekundės per minutės pertraukėlę Atėnų „Panathinaikos“ savininkas Dimitris Giannakopoulos, iki tol sėdėjęs parketinėje vietoje, gestikuliuodamas pradėjo grėsmingai artėti arbitrų link. Jis priartėjo prie teisėjų per dviejų metrų atstumą ir pasakė: „Neduodat techninės Bartzokui, jūs jiems čiulpiat, užsi***it.“
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Pats D. Giannakopoulos trečiojo bei ketvirtojo kėlinių iš parketinių vietų nebestebėjo.
Praėjus trejetai dienų nuo įvykio buvo išplatintas oficialus Graikijos krepšinio lygos teisėjas paskelbė nuosprendį: D. Giannakopoului buvo uždrausta mėnesį laiko lankytis bet kokiose rungtynėse, taip pat buvo skirta ir 30 tūkst. eurų bauda.
Už tokį savininko elgesį buvo nubaustas ir pats „Panathinaikos“ klubas: organizacijai buvo skirta 44 tūkst. eurų bauda.