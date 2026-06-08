Trijulių krepšinio rinktinės pasaulio čempionate užfiksavo antrą geriausią rezultatą istorijoje

Nors lietuviams planetos pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą – antrą geriausią istorijoje.
Vyrų rinktinė, kuriai atstovavo Aurelijus Pukelis, Ignas Vaitkus, Evaldas Džiaugys ir Rokas Jocys, liko penktoje vietoje.
Grupės etape komanda žygiavo be pralaimėjimų ir tik ketvirtfinalyje suklupo prieš būsimus čempionus latvius.
Susiję straipsniai
Moterų ekipa, kurią sudarė Kamilė Nacickaitė-van der Horst, Giedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė, užėmė vienuoliktą vietą.
Lietuvės išsikapstė iš sudėtingos grupės, bet turėjo įveikti dar ir aštunfinalio etapą. Jame tik po pratęsimo nusileista Azerbaidžano rinktinei, kuri galiausiai užėmė ketvirtą vietą.
Geriau mūsiškiams sekėsi tik 2022-ųjų pasaulio čempionate, kuomet abi komandos pasiekė medalių dalybų etapą – vyrai nuskynė sidabrą, o moterims nedaug trūko iki bronzos medalio. Šią vasarą Dainiaus Novicko treniruojamos Lietuvos nacionalinės komandos dar sieks aukštumų Europos čempionate, kuris rugsėjo 11–13 dienomis vyks Antverpene (Belgija).
Tiesa, jei vyrai, ginsiantys Senojo žemyno čempionų titulą, jau turi vietą turnyre, tai moterims dar teks dėl bilieto kovoti atrankoje.
Ji įvyks jau visai greitai – birželio 16–17 d. Bukarešte (Rumunija). Čia devynios rinktinės (Lietuva, Ukraina, Rumunija, Švedija, Danija, Latvija, Austrija, Graikija ir Didžioji Britanija) surems ginklus dėl dviejų vietų Europos čempionate.