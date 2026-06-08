Vilnius tapo Europos vaikų krepšinio sostine: pasibaigė didžiausias „Buzelis Cup’26“ turnyras istorijoje

Per trejus metus „Buzelis Cup“ išaugo nuo nedidelio turnyro iki vieno didžiausių ir sparčiausiai augančių vaikų krepšinio renginių Europoje. Šiemet turnyras pirmą kartą išsiplėtė į visą Lietuvą – atrankinių turnyrų ciklas „BuzelisCup’26 Regions“ aplankė septynis Lietuvos miestus, o stipriausios komandos iškovojo teisę dalyvauti finaliniame etape Vilniuje.
Savaitgalis prasidėjo „Buzelis Cup’26“ konferencija ir krepšinio festivaliu „Active Vilnius Arena“, kuris subūrė beveik 3000 vaikų, jaunąją krepšinio bendruomenę ir net ryškiausias Lietuvos sporto asmenybes. Konferencijoje dalyvavo NBA žvaigždės Jonas Valančiūnas ir Matas Buzelis, buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Mačiulis ir Robertas Javtokas bei daugelis kitų sporto pasaulio atstovų, trenerių ir specialistų, kurie dalijosi savo patirtimi, istorijomis bei įžvalgomis apie kelią į profesionalų sportą. Renginys tapo išskirtine galimybe jauniesiems sportininkams iš arti sutikti savo herojus ir pasisemti įkvėpimo ateities siekiams.
Po konferencijos šalia „Active Vilnius Arena“ nusidriekė simbolinė krepšinio eisena, subūrusi šimtus jaunųjų sportininkų iš Lietuvos ir daugiau nei dešimties užsienio valstybių. Jos metu taip pat buvo paminėtas artėjantis Prezidento Valdo Adamkaus 100-asis gimtadienis. Šiai progai buvo suformuotas simbolinis skaičius „100“.
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Pagrindinė renginio dalis tris dienas vyko „NBA Basketball School“ ir kitose sostinės arenose, kur komandos varžėsi dėl „Buzelis Cup’26“ čempionų titulų. Turnyro kulminacija tapo finalų diena „Active Vilnius Arena“, kur paaiškėjo stipriausios šių metų komandos.
„Buzelis Cup’26“ čempionai
U12 – NKA I
U13 – KA Žalgiris
U14 – NKA Agavė
U13 Mergaitės – KA Žalgiris
Finalų dieną netrūko emocijų, įtemptų rungtynių ir įspūdingų individualių pasirodymų. Jaunieji sportininkai demonstravo aukšto lygio krepšinį, o finalinės kovos tapo įspūdinga viso savaitgalio kulminacija. Per tris dienas Vilniuje buvo sužaista dešimtys rungtynių, o aikštelėse netrūko nei talentų, nei emocijų, kurios dar kartą patvirtino, kad jaunimo krepšinis Lietuvoje išgyvena stiprų augimo etapą.
Svarbia „Buzelis Cup’26“ dalimi išliko ir socialinė misija. Bendradarbiaujant su Rimanto Kaukėno paramos fondu, visų „Buzelis Cup’26 Regions“ etapų metu buvo pildomos sunkiai sergančių vaikų svajonės įvairiuose Lietuvos miestuose.
Sekmadienio finalų metu buvo įgyvendinta dar viena ypatinga svajonė. Bendradarbiaujant su Rimanto Kaukėno paramos fondu, dešimtmečiui Aronui, kovojančiam su Evingo sarkoma, buvo padovanota jo svajonių kelionė į Jungtines Amerikos Valstijas ir galimybė gyvai stebėti NBA rungtynes. Visa arena vieningais aplodismentais pasitiko jaunąjį kovotoją, o ši jautri akimirka dar kartą priminė, kad „BuzelisCup“ yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie bendrystę, įkvėpimą bei tikėjimą, kad svajonės pildosi tiems, kurie nepasiduoda.
„Buzelis Cup“ organizatoriai džiaugiasi, kad renginys kasmet sulaukia vis didesnio tarptautinio dėmesio ir tampa vieta, kur susitinka jaunieji talentai iš skirtingų šalių, treneriai, šeimos ir visa krepšinio bendruomenė.
„Šiemet dar kartą įsitikinome, kad krepšinis turi galią suvienyti žmones. Džiaugiamės matydami augantį renginį, vis daugiau komandų iš skirtingų šalių, pilnas tribūnas ir tūkstančius vaikų, kurie gyvena krepšiniu. Esame dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei, partneriams, treneriams, savanoriams ir visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės kūrimo. Kartu kuriame tradiciją, kuri kasmet garsina Vilnių ir Lietuvą tarptautinėje jaunimo krepšinio bendruomenėje“, – teigė asociacijos „Mes Mūsų“ prezidentė Justina Valauskaitė-Pakamanė.
Jau dabar organizatoriai pradeda ruoštis kitų metų renginiui . Per trejus metus „Buzelis Cup“ tapo vienu ryškiausių vaikų krepšinio renginių Europoje, o šių metų turnyras dar kartą įrodė, kad Vilnius vienam savaitgaliui tampa Europos vaikų krepšinio sostine. Organizatoriai tikisi, kad ateityje renginys ir toliau augs, į Lietuvą pritrauks dar daugiau komandų iš įvairių pasaulio šalių bei stiprins Vilniaus ir Lietuvos vardą tarptautinėje krepšinio bendruomenėje.
Organizatoriai: „Matas Buzelis“, asociacija „Mes mūsų“, naujienų portalas Lrytas.
Pagrindiniai rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, „Active Vilnius“, prekybos centras CUP, LKU kredito unijų grupė, didžiausias parduotuvių aljansas „Aibė“.
Partneriai: „Denon“, „Better Guards“, „Reebok“, „ICM Group“, „Mačiūnai langai“, Baltijos ir Amerikos klinika, „Rezus.lt“ klinika.
Draugai: Rimanto Kaukėno paramos fondas, „Future Is Now“.
Matas Buzelisvaikų krepšiniskrepšinio turnyras
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