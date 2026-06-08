WNBA – pagerintas Lauros Juškaitės asmeninis rekordas

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiame mače „Tempo“ namuose 85:68 (29:15, 19:18, 22:20, 15:15) pranoko „Chicago Sky“ krepšininkes.
L. Juškaitė šiose rungtynėse pagerino asmeninį išmestų metimų rekordą – ji atliko 10 metimų. Iki tol didžiausias pasiekimas buvo devyni išmesti metimai per rungtynes.
28-erių lietuvė įmetė 10 taškų (2/7 dvit., 0/3 trit., 6/7 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Aikštėje ji praleido 22 minutes.
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Nugalėtojas į pergalę vedė 25 taškus pelniusi Brittney Sykes. Ji taip pat atkovojo 7 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.