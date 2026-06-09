A. Butkevičius po triuškinimo Utenoje: „Turime rodyti garbę „Žalgirio“ vardui“

„Mes irgi tikėjomės, kad jie išeis su kita energija ir irgi norės tą fiziškumą aplyginti arba net būti energiškesni už mus. Bet aš manau, mes šiandien vis tiek buvome tam pasiruošę ir davėme gerą toną rungtynėms“, – kalbėjo žalgirietis.
Susiję straipsniai
A.Butkevičius minėjo ir komandos motyvaciją bei nusiteikimą šiai serijai.
„Aišku, yra ir noras kuo greičiau viską pabaigti, bet manau, kad mes rodome pagarbą tiek savo žiūrovams, tiek komandai, „Žalgirio“ vardui. Tikrai kartelės nenuleidžiam ir visi kovojame, kaip matome, ir atiduodame visą save, nežiūrėdami, kad persvara didesnė. Išliekam susikaupę ir darome savo darbą“, – pridėjo žalgirietis.
Galiausiai puolėjas dėkojo ir į Uteną atvykusiems „Green White Boys“ sirgaliams.
„Norėjau paminėti – tikrai juos girdėjome, jie sukūrė nuostabią atmosferą. Aišku, Utenoje irgi daug žmonių, matosi, kad jie pasiruošę padėkoti ir pasidžiaugti komandos pasirodymu finale – jiems tai istorinis pasirodymas. Ta atmosfera karšta visomis prasmėmis – ir tiesiogine, ir perkeltine“, – atsakė A.Butkevičius.
Trečiosios finalo serijos rungtynės Nemuno saloje įvyks jau šį penktadienį.
Kauno ŽalgirisArnas ButkevičiusUtenos Juventus
Rodyti daugiau žymių