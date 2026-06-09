Antrasis LKL finalo mūšis – Utenoje žaidžia „Juventus“ prieš titulą ginantį „Žalgirį“

Kol kas titulą ginantis „Žalgiris“ serijoje iki trijų laimėjimų pirmauja 1:0. Pirmoje akistatoje žalgiriečiai įveikė „Juventus“ 107:75.
Šios LKL finalo rungtynės buvo vos ketvirtosios per ilgą lygos istoriją, kurios baigėsi didesniu negu 30 taškų skirtumu.
Kad pakartotų LKL finalo rekordą, 107 taškus pelniusiam „Žalgiriui“ trūko vieno taiklaus tolimo metimo. Finalo rekordas nuo 2009 metų yra 110 taškų ir taip pat priklauso „Žalgiriui“.
Prieš 17 metų kauniečiai dar Sporto halėje per trečiąsias serijos rungtynes nugalėjo Vilniaus „Lietuvos rytą“ 110:84. Beje, per tą finalo seriją „Žalgiris“ laimėjo tik vieną kartą, o kitose ketveriose rungtynėse stipresnis buvo „Lietuvos rytas“.
Per visą LKL finalo istoriją komandos šimtą taškų pelnė dešimt kartų, tad sekmadienio „Žalgirio“ pasiekimas buvo jubiliejinis.
Šimto taškų ribą šešis kartus pasiekė „Žalgiris“, kitus keturis – „Rytas“ (buvęs „Lietuvos rytas“). Visus dešimt kartų komandos 100 ar daugiau taškų pelnė žaisdamos namie.
Utenos „Juventus“ ekipa pirmą kartą per 27 metų gyvavimą prasimušė į LKL finalą, reguliariame sezone užėmusi vos 7 vietą, tačiau LKL ketvirtfinalyje patraukusi lygos vicečempioną Vilniaus „Rytą“ bendru rezultatu 2:0 ir tokiu pačiu rezultatu palaužę pusfinalyje Klaipėdos „Neptūną“.
„Žalgiris“ ketvirtfinalyje 2:0 nurungė Jonavos atstovus, o pusfinalyje taip pat 2:0 palaužė Panevėžio „Lietkabelį“.
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