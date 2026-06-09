Apie galima „Žalgirio“ naujoką žodį taręs T. Masiulis vis dar nejaučia atrėjančios sėkmės serijoje

Trečios ir galimai paskutinės serijos rungtynės Kaune vyks penktadienį. Jei uteniškiai laimėtų, ketvirtasis susitikimas jų mieste vyktų sekmadienį.
Jau pirmame kėlinyje skirtumas šoktelėjo iki 15:6 ir tik didėlio. Po dviejų kėlinių kauniečiai pirmavo 23 taškų skirtumu, jis buvo padidėjęs ir iki 40 taškų.
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„Žalgiris“ šįkart pasiekė didžiausią šio sezono išvykos pergalę LKL. Prieš tai rekordas siekė 26 taškus prieš Kėdainių „Nevėžį“.
„Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis ir toliau išliko susikaupęs ir nekalbėjo apie artėjantį titulą.
„Visų pirma – sveikinimai žaidėjams ir mūsų sirgaliams, kurie gausiai susirinko. Girdėjome juos, buvo smagu, – spaudos konferenciją pradėjo T. Masiulis. – Manau, visi žaidėjai rimtai pažiūrėjo į rungtynes.
Norėjome laikyti fiziškumą, aktyvų tempą. Pirmi du kėliniai davė toną – susikrovėme persvarą, pavyko ją išsaugoti ir džiaugiamės iškovoję antrą pergalę. Tačiau žinome, kad reikia dar vienos. Kaune rezultatas vėl bus 0:0, tad reikės ateiti su tokiu pačiu nusiteikimu.“
– Laimonas Eglinskas po pirmųjų rungtynių sakė, kad jo komanda į pirmąjį kėlinį išėjo su ne tokiu fiziškumu, tad buvo galima tikėtis, jog šiandien varžovai ant parketo žengs fiziškesni. Ką akcentavote jūs, kad komanda išeitų taip pasiruošusi ir susikrautų reikiamą persvarą mačo pradžioje?
– Mes irgi akcentavome tą patį. Mūsų fiziškumas ir ilgesnis suoliukas duoda tą pranašumą, kuriuo turime naudotis. Taip pat turime persvaras po krepšiu. Pavyko nemažai dalykų. Akcentavome vėl fiziškumą, kaip ir varžovai turbūt tą patį.
– Pirmoje rungtynių pusėje 40 iš 53 taškų pelnėte iš baudos aikštelės bei realizavote 20 dvitaškių iš 28. Ar toks ir buvo planas – laužti po krepšiu?
– Vienas iš tų planų – taip. Visų pirma – norime bėgti į greitą puolimą ir palaikyti aukštą tempą, nemažai taškų iš baudos aikštelės pelnėme būtent taip. Turime žmonių, kurie gali bėgti. Poziciniame krepšinyje taip pat turime persvarą po krepšiu, norime tai išnaudoti. Šiandien tai tikrai neblogai pavyko.
– Turite dvi pergales. Kaip reikės komandą nuteikti dar vienai dvikovai?
-Kaip ir prieš tai. Esame profesionalai. Kaip pasižiūrėsi – taip, pirmaujame 2:0, tačiau reikia dar vienos pergalės, o tas trečiasis mačas prasidės rezultatu 0:0. Tų taškų į kitą mačą nenusineši – laimėjai vienu ar dvidešimt taškų, jų neperkelsi į priekį. Tas paskutinis žingsnis visada būna savotiškas ir sunkesnis. Bet turime išlaikyti koncentraciją.
– Ar šiandien pamatėte kažkokių pokyčių ar staigmenėlių iš varžovų?
– Kažkiek buvo, bet suprantame, kad per laisvą dieną, per kurią turi grįžti ir pailsėti, nieko daug nepadarysi. Atkrintamosios yra apie fiziškumą, nusiteikimą ir kovą dėl kiekvieno kamuolio. Kažkiek „Juventus“ buvo pasiruošusi prieš mūsų susikeitimo gynybą, bet neblogai pavyko tai išspręsti.
– Atsirado minčių, kad komanda derasi ir jau beveik jau sukirto rankomis su Sabenu Lee. Turite kažkokią nuomonę apie šį žaidėją?
– Kol kas ne.
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