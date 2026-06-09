D. Trumpo akivaizdoje – sugrįžusi intriga NBA finalo serijoje

Dvikovą geriau pradėjo „Spurs“, tačiau įspūdingas antrasis „Knicks“ kėlinys lėmė, kad „Madison Square Garden“ po pirmosios rungtynių pusės priekyje buvo Niujorko ekipa. „Inside the NBA“ analitiku dirbanti NBA legenda Charlesas Barkley per ilgąją pertrauką net teigė, kad finalo serija jau baigėsi.
Visgi antrojoje rungtynių pusėje „Spurs“ perėmė iniciatyvą ir galiausiai iškovojo pirmąją pergalę serijoje. Dabar serijoje rezultatas yra 2:1 „Knicks“ naudai.
Nugalėtojus į priekį vedė 22-ejų Victoras Wembanyamam, surinkęs 32 taškus (9/14 dvit., 2/4 trit., 8/9 baud.), atkovojęs 8 kamuolius, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavęs 3 metimus. 23 taškus pridėjo gynėjas Stephonas Castle'as.
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„Knicks“ ekipoje rezultatyviausias buvo Jalenas Brunsonas, kurio sąskaitoje – 32 taškai, 5 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai. 28 taškus pelnė OG Anunoby.
Šios NBA finalo serijos rungtynės įėjo į istoriją kaip brangiausios visų laikų rungtynės. Pigiausias bilietas į trečiąją serijos dvikovą kainavo daugiau nei 10 tūkst. eurų.
Rungtynes ložėje stebėjo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Dėl jo vizito buvo pakeista tvarka, kaip žmonės buvo įleidžiami į areną. Su prezidento apsaugos atstovais susidūrė ir žymus ESPN žurnalistas Shamsas Charania, kuris teigė tiesiog pametęs vieną iš savo „AirPod“ ausinių.
Kitos serijos rungtynės bus žaidžiamos naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Lietuvos laiku.