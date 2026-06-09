Džiugi naujiena: Europos taurėje varžysis trečia Lietuvos komanda

„BasketNews“ skelbia, kad Šiaulių „Šiauliai“ kitą sezoną taip pat dalyvaus Europos taurėje. Apie šias naujienas savo socialiniuose tinkluose užsiminė ir pats klubas.
Kitą sezoną Europos taurėje yra planuojamos permainos: turnyras greičiausiai bus praplėstas iki 32 komandos, kurios varžysis keturiose grupėse po 8 ekipas. Planuojama pritraukti ir daugiau investicijų, o visas projektas pritraukė ir ne vieną komandą, ketinančią turėti solidų biudžetą.
FIBA Čempionų lygą (BCL) į Europos taurę iškeitė ilgametė jos dalyvė Tenerifės „Lenovo“, laimėjusi BCL titulus. Apie dalyvavimą Europos taurėje galvoja ir Salonikų PAOK, kurį kitą sezoną treniruos Andrea Trinchieri ir kuriam atstovaus Marcusas Fosteris.
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„Šiauliai“ į tarptautinį turnyrą sugrįį po 10 metų pertraukos – pastarąjį kartą Saulės miesto ekipa 2016-17 m. sezone rungtyniavo ketvirtame pagal pajėgumą FIBA Europos taurės turnyre.