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Džiugi naujiena: Europos taurėje varžysis trečia Lietuvos komanda

2026 m. birželio 9 d. 11:29
Lrytas.lt
Šį sezoną Europos taurėje rungtyniavo Klaipėdos „Neptūnas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“. Kitą sezoną prie jų prisijungs ir trečia Lietuvos komanda.
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„BasketNews“ skelbia, kad Šiaulių „Šiauliai“ kitą sezoną taip pat dalyvaus Europos taurėje. Apie šias naujienas savo socialiniuose tinkluose užsiminė ir pats klubas.
Kitą sezoną Europos taurėje yra planuojamos permainos: turnyras greičiausiai bus praplėstas iki 32 komandos, kurios varžysis keturiose grupėse po 8 ekipas. Planuojama pritraukti ir daugiau investicijų, o visas projektas pritraukė ir ne vieną komandą, ketinančią turėti solidų biudžetą.
FIBA Čempionų lygą (BCL) į Europos taurę iškeitė ilgametė jos dalyvė Tenerifės „Lenovo“, laimėjusi BCL titulus. Apie dalyvavimą Europos taurėje galvoja ir Salonikų PAOK, kurį kitą sezoną treniruos Andrea Trinchieri ir kuriam atstovaus Marcusas Fosteris.
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„Šiauliai“ į tarptautinį turnyrą sugrįį po 10 metų pertraukos – pastarąjį kartą Saulės miesto ekipa 2016-17 m. sezone rungtyniavo ketvirtame pagal pajėgumą FIBA Europos taurės turnyre.
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