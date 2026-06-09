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Į Kauno „Žalgirį“ šnairuojantį amerikietį „Anadolu Efes“ tiesiog atleido

2026 m. birželio 9 d. 18:30
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ artėja prie sutarties pasirašymo su turkų Stambulo „Anadolu Efes“ ekipoje žibėjusiu amerikiečiu Sabenu Lee. „Eurohoops“ žurnalistas Mihalis Stefanou praneša, jog „Žalgirio“ klubas yra šalia susitarimo su 26-erių krepšininku.
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Tai, kad susitarimas gali įvykti, paaiškino ir turkų sprendimas: Stambulo klubas antradienį paskelbė, kad atsisveikina su žaidėju.
Nors jis ekipoje žaidė nuo praėjusių metų gruodžio 29 dienos ir buvo vienas svarbiausių komandos žaidėjų, turkai jį paleido.
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„Esame Sabenui dėkingi už indėlį ir linkime sėkmės kitame karjeros etape“, – rašoma „Efes“ pranešime.
Skelbiama, jog S. Lee su Kauno klubu turėtų sudaryti sutartį dviem sezonams.
Šį sezoną amerikietis pradėjo Pirėjo „Olympiakos“ komandoje, tačiau vėliau persikėlė į Stambulo „Anadolu Efes“.
Turkijos komandoje S. Lee tapo vienu iš komandos lyderių ir rinko po 11,3 taško, 3,1 rezultatyvaus perdavimo bei 12,2 naudingumo balo vidurkius.
Prieš tai S. Lee Eurolygoje dar yra atstovavęs Tel Avivo „Maccabi“ klubui.
188 cm ūgio žaidėjas NBA lygoje praleido keturis sezonus, kur rungtyniavo „Detroit Pistons“, „Phoenix Suns“ ir „Philadelphia 76ers“ komandose.
Stambulo Anadolu EfesKauno Žalgiris

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