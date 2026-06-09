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Klaipėdos „Neptūnui“ – išskirtinis Europos taurės pasiūlymas

2026 m. birželio 9 d. 14:20
Lrytas.lt
Kaip skelbta anksčiau, kitą sezoną Europos taurėje varžysis trys Lietuvos komandos: prie Klaipėdos „Neptūno“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ antrajame pagal pajėgumą europiniame turnyre jungsis ir Šiaulių „Šiauliai“. Panevėžio ir Šiaulių klubai rungtyniaus vienomis sąlygomis, o Klaipėdos – kitomis.
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Pasak „BasketNews“, „Lietkabeliui“ ir „Šiauliams“ buvo įteikti vienerių metų kontraktai. Norint juos užsitikrinti buvo iškelti du reikalavimai: turėti bent 2,5 milijono eurų biudžetą ir 2,5 tūkst. žiūrovų talpinančią areną.
Tuo tarpu „Neptūnas“ sulaukė išskirtinio pasiūlymo – uostamiesčio ekipa susitarė dėl trejų metų kontrakto.
Norint pasiekti šį susitarimą buvo iškeltos aukštesnės sąlygos: 5 mln. eurų biudžetas ir bent 5 tūkst. vietų turinti arena. „Švyturio“ arena, kurioje rungtyniauja „Neptūnas“, krepšinio rungtynių metu talpina apie 6200 žiūrovų.
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Toks susitarimas reikštų ir beveik dvigubai augsiantį „Neptūno“ biudžetą, mat prieš sezoną buvo projektuojama, kad jis sieks apie 2,7-2,8 mln. eurų.
Kitą sezoną Europos taurėje rungtyniaus 32 komandos, kurios, kaip planuojama, bus suskirstytos į 4 grupes po 8 komandas. Grupių etape kiekviena komanda su kiekviena sužaistų po du kartus – kartą namie ir kartą išvykoje. Keturios geriausios kiekvienos iš keturių grupių ekipos prasibraus į „Top 16“ etapą, kuriame ekipos vėl bus suskirstytos į grupes.
Antrajame etape varžybos vyks keturiose grupėse po keturias komandas tuo pačiu principu – kiekviena komanda sužais po dvejas rungtynes su kitomis trimis komandomis, po kartą namie ir išvykoje.
Klaipėdos NeptūnasEuropos taurė

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