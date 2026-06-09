NBA finale nušvilptas D. Trumpas rungtynių metu užmigo

Dėl D. Trumpo vizito buvo atšauktas iki tol finalo serijos metu per rungtynes prie žymiosios arenos vykęs jų stebėjimas (angl. watch party), o fanams buvo pranešta, kad šie būtų pasirengę laukti ilgose eilėse norėdami patekti į areną.
Prieš dvikovą tradiciškai atliekamo himno metu JAV prezidentas buvo garsiai nušvilptas. Visgi „Fox News“ paskelbė ir vaizdo įrašą, kuriame galima girdėti ir skanduotes „USA! USA!“ prieš tai, kai buvo atliekamas himnas.
Internete sklando vaizdo įrašai, kaip rungtynių metu D. Trumpas valgo picą ir bulvytes. Visgi daugiausia dėmesio sulaukė visai kitoks vaizdo įrašas.
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„Call to Activism“ užfiksavo, kaip D. Trumpas rungtynių metu sėdi susigūžęs, palenkęs galvą ir užmerkęs akis. Kai šalia sėdintys „Knicks“ savininkas Jamesas Dolanas ir prezidento anūkė Kai Trump reaguoja į aikštelėje vykstantį veiksmą, D. Trumpas, atrodo, miega.
Tik po keletos akimirkų D. Trumpas atmerkė akis ir pradėjo judėti.
Rungtynės prasidėjo 20:30 val. vietos laiko, o finalinis švilpukas nuaidėjo laikrodžio rodyklėms rodant gerokai po 23 valandos.
Niujorke gimusio D. Trumpo akivaizdoje „Knicks“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą NBA finalo serijoje, tačiau joje vis dar pirmauja 2-1.