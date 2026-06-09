Po „Ryto“ fiasko LKL – A. Gudaičio žinutė socialiniame tinkle

Komandos kapitonas Artūras Gudaitis praėjus keletai savaičių po sezono pabaigos pasidalino žinute socialiniame tinkle „Instagram“.
„Sezonas, kuris turbūt dar ilgai išliks atmintyje. Su daug džiaugsmo ir akimirkų, kurios kartais jį atimdavo. Buvo ypatingas jausmas su šia žmonių grupe pajusti pergalės skonį ir atnešti miestui taip lauktą europinį titulą.
Taip pat buvo skaudu viską pabaigti taip, kaip mes pabaigėme, nes kiekviena diena su šia žmonių grupe buvo nereali. Tik viskam pasibaigus pradedi tai vertinti“, – rašė 32-ejų aukštaūgis.
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Po sensacingos nesėkmės LKL ketvirtfinalio serijoje su Utenos „Juventus“, kurią sostinės klubas pralaimėjo 0-2, buvo atsisveikinta su ekipos vyr. treneriu Giedriumi Žibėnu.
A. Gudaitis yra vienas iš nedaugelio „Ryto“ krepšininkų, turinčių galiojančią sutartį ir kitam sezonui.