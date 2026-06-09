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Po „Wolves“ bankroto – dar vienas netikėtumas

2026 m. birželio 9 d. 11:12
Lrytas.lt
Balandžio mėnesį paaiškėjo, kad prieš metus iš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pasitraukęs Vilniaus „Wolves“ klubas skelbia bankrotą. Dabar – dar vienas ekipos savininko, turtingiausio Lietuvos asmens Gedimino Žiemelio akibrokštas.
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Kaip praneša Krepšinis.net žurnalistė Gabrielė Miknevičiūtė, „Wolves“ klubo darbuotojai sulaukė nemalonios staigmenos.
Pildydant metines pajamų deklaracijas darbuotojams be jų žinios buvo pridėtos papildomos pajamos už automobilio naudojimą, parkavimą ir plovimą, nors toks transporto priemonės naudojimas, teigia žurnalistė, buvo klubo, kuris turėjo padengti tokias išlaidas, atsakomybė.
Dėl šios priežasties darbuotojų pateikiamos pajamos deklaracijose nesutampa su įmonės pateiktais skaičiais, todėl darbuotojams gali tekti susimokėti didesnius mokesčius, negu jiems priklausytų.
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Taip pat yra nerimaujama, kad tokie neatitikimai gali atkreipti ir VMI atstovų dėmesį dėl galimai neskaidriai gautų pajamų. Pridedama, kad tokia situacija galioja tik 2025 metais gautoms pajamoms.
Beje, „Wolves“ atstovai yra teigę, kad klubui bankrutuojant su visais LIetuvos krepšininkais buvo atsiskaityta.
Gediminas ŽiemelisWolvesValstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
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