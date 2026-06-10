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Domantas Sabonis gali suvienyti jėgas su LaMelo Ballu

2026 m. birželio 10 d. 18:36
Lrytas.lt
Domantas Sabonis šį sezoną gali palikti „Sacramento Kings“ komandą ir suvienyti jėgas su LaMelo Ballu.
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„The Athletic“ praneša, jog lietuvio atstovaujamas „Kings“ klubas pradėjo derybas su „Charlotte Hornets“ klubu dėl D. Sabonio mainu.
Tiesa, pranešama, jog iki naujokų biržos jokių ėjimų tikėtis neverta.
Pasak „The Athletic“, kol kas deryboms trukdo „Hornets“ noras išsaugoti abu pirmojo rato šaukimus (14 ir 18 šaukimai).
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D. Sabonis turėjo vieną prasčiausių sezonų NBA lygoje. Lietuvis sužaidė vos 18 mačų, kuriuose rinko po 15,8 taško, 11,4 atkovoto kamuolio ir 4,1 rezultatyvaus perdavimo.
Tuo tarpu LaMelo Ballo vedamas „Hornets“ po trijų metų pertraukos vėl iškovojo daugiau pergalių nei patyrė pralaimėjimų. Šarlotės ekipa reguliarųjį sezoną užbaigė su 44 laimėjimai, 38 pralaimėjimais, tačiau įkrintamosiose varžybos 90:121 nepasipriešino „Orlando Magic“ ekipai.
D. Sabonio kontraktas dažnai yra vadinamas vienas prasčiausių lygoje. Lietuvis 2026–27 m. susižers 45,4 mln. JAV dolerių, o 2027–28 m. net 48,6 mln. JAV dolerių.
Domantas SabonisCharlotte HornetsSacramento Kings
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