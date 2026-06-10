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Italija lietuviškos prabangos neturės – rinktinės sąraše nėra vienintelio NBA krepšininko

2026 m. birželio 10 d. 19:13
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio rinktinės varžovė kitame atrankos į pasaulio čempionatą lange, Italija paskelbė išplėstinį rinktinės sąrašą.
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Italų treneris Luca Banchi paskelbė 17 žaidėjų rinktinės kandidatų sąrašą.
Italijos rinktinė turės verstis be vienintelio NBA krepšininko, Kasparo Jakučionio komandos draugo „Miami Heat“ komandoje Simone Fontecchio.
Į sąrašą yra įtraukti vos 4 Eurolygos krepšininkai – Gabriele Procida (Madrido „Real“), Matteo Spagnolo (Vitorijos „Baskonia“), Francesco Ferrari ir Nikola Akele (abu Bolonijos „Virtus“).
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Italijos rinktinės kandidatų sąrašas: Matthew Spagnolo, Gabriele Procida, Giordano Bortolani, Francesco Ferrari, Thomas Baldasso, Davide’as Casarinas, Williamas Caruso, Matthew Librizzi, Richardas Rossato, Luca Severini, Johnas Veronesi, Nicola Akele, Sasha Grantas, Lorenzo Bucarelli, Matthew Cavallero, John Emejuru ir Luca Possamai.
Taip pat italai paskelbė 16 krepšininkų sąrašą, kurie dar galėtų prisijungti prie rinktinės.
Tuo tarpu Lietuvos rinktinė sulauks trijų NBA krepšininkų – Mato Buzelio, Jono Valančiūno ir K. Jakučionio.
Luca BanchiItalijos krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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